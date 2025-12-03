Π. Καμμένος: Δεν το αποκλείω να επιστρέψω – Δίνω λύση όταν όλοι πνίγονται

Τις σκέψεις του για επιστροφή στην πολιτική σκηνή αποκάλυψε ο Πάνος Καμμένος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, ο πρώην υπουργός Άμυνας επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έκανε την ανάρτησή του με αφορμή το γεγονός πως ο Άρης Πορτοσάλτε τον χαρακτήρισε «τυχοδιώκτη», όπως αναφέρει ο ίδιος. «Έχω αποσυρθεί, αλλά με αυτή την επίθεση το ξανασκέφτηκα» σημειώνει αρχικά και προσθέτει ότι η «Ελλάδα αλλάζει με την στρατηγική συμφωνία με ΗΠΑ, Ισραήλ και Αίγυπτο που έχτισα».

Παράλληλα γράφει ότι «γνωρίζουν ότι λύση δίνω όταν όλοι πνίγονται» και καταλήγει ότι δεν αποκλείει να επιστρέψει στα πολιτικά δρώμενα.

Η ανάρτηση του Πάνου Καμμένου:

Ο Πορτοσάλτε με ονομάζει τυχοδιώκτη εδώ και 30 λεπτά για το ότι έσωσα την Πατρίδα ενώ μάτωνε. Έχω αποσυρθεί αλλά με αυτή την επίθεση το ξανασκέφτηκα. Η Ελλάδα αλλάζει με την στρατηγική συμφωνία με τις ΗΠΑ ΙΣΡΑΗΛ ΑΙΓΥΠΤΟ που έχτισα . Γνωρίζουν ότι λύση δίνω όταν όλοι πνίγονται. Δεν το αποκλείω λοιπόν ….