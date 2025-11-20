ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον εισαγγελέα στέλνει η ΝΔ τον Γιώργο Ξυλούρη που αρνείται να προσέλθει στην εξεταστική – Βίαιη προσαγωγή του ζητούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Την απόφασή του να μην προσέλθει στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να καταθέσει γνωστοποίησε ο Γιώργος Ξυλούρης, ο αποκαλούμενος και «φραπές». Ο κ. Ξυλούρης απέστειλε υπόμνημα προς τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, μέσω του οποίου ενημερώνει πως δεν πρόκειται να παραστεί και να καταθέσει, κάτι το οποίο ήταν προγραμματισμένο να γίνει σήμερα.

Στο υπόμνημά του ο κ. Ξυλούρης επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής ενώ αναφέρει μεταξύ άλλων: «Τον τελευταίο καιρό έχουν διαρρεύσει στα ΜΜΕ πλήθος εγγράφων τα οποία με αναφέρουν ως κατηγορούμενο ή ύποπτο για σωρεία αδικημάτων για το υπό εξέταση θέμα».

Στον εισαγγελέα στέλνει η ΝΔ τον «Φραπέ»

Μετά την άρνηση του Γιώργου Ξυλούρη να προσέλθει στην Εξεταστική Επιτροπή, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που συμμετέχουν στην Εξεταστική, δια του εισηγητή τους Μακάριου Λαζαρίδη ζήτησαν να διαβιβαστεί άμεσα το θέμα στον εισαγγελέα προκειμένου να κινήσει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Σύμφωνα με δήλωση των βουλευτών της ΝΔ που μετέχουν στην Επιτροπή, «η επιλογή του κυρίου Ξυλούρη να μην προσέλθει τον φέρνει αντιμέτωπο με τις συνέπειες του νόμου». Όπως αναφέρουν, η υπόθεση θα σταλεί άμεσα στον εισαγγελέα, ώστε «να κινηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τα περαιτέρω».

Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι «η μη εμφάνισή του δημιουργεί αντικειμενικά ένα κενό στην εξέταση της υπόθεσης», τονίζοντας ωστόσο ότι ο αρμόδιος θεσμός για την πλήρη αξιολόγηση των στοιχείων είναι η Δικαιοσύνη.

Στη δήλωσή τους προσθέτουν: «Η διαδικασία συνεχίζεται θεσμικά και με απόλυτο σεβασμό στους κανόνες, ανεξάρτητα από την επιλογή οποιουδήποτε προσώπου να μην παρουσιαστεί».

Βίαιη προσαγωγή ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, ζητούν επιπλέον τη βίαιη προσαγωγή του.