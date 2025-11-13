Ο Τσίπρας μηνύει Βαξεβάνη – “Είναι το άκρον άωτο της αχαριστίας”, λέει ο Άδωνις Γεωργιάδης

Θέση στο θέμα που έχει προκύψει με τις νομικές ενέργειες του εκδοτικού οίκου Gutenberg κατά του Documento λόγω της δημοσίευσης αποσπασμάτων από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη», πήρε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Σε ανάρτηση που έκανε στο Χ (πρώην Twitter), ο υπουργός Υγείας έγραψε ότι «το να στέλνει στα δικαστήρια τον Κώστα Βαξεβάνη και το Documento ο Αλέξης Τσίπρας είναι το άκρον άωτον της αχαριστίας», αναδημοσιεύοντας την ανάρτηση του δημοσιογράφου αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

Θα σας εκπλήξω αλλά το να στέλνει στα δικαστήρια τον @KostasVaxevanis και το @documentonews ο @atsipras είναι το άκρον άωτον της αχαριστίας https://t.co/8eYGLfUq1C — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 13, 2025

Υπενθυμίζεται ότι ο εκδοτικός οίκος Gutenberg κατήγγειλε τη δημοσίευση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι «προφανώς έχουν παρανόμως αποκτηθεί μέσω υποκλοπής ηλεκτρονικών αρχείων».

Επικαλούμενος τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, ο εκδοτικός ανέφερε ότι διαθέτει τα δικαιώματα του βιβλίου και πως μόνο ο ίδιος ή ο συγγραφέας μπορούν να αποφασίζουν για τη δημοσίευσή του.

Η ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου Gutenberg αναφέρει τα εξής:

«Ο εκδοτικός οίκος Gutenberg βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να υπενθυμίσει το αυτονόητο προς όλους: Η απόφαση του πότε και πώς θα δημοσιευτεί ένα έργο ή μέρος αυτού, καθώς και η αναπαραγωγή του, αφορά αποκλειστικά τον δημιουργό του και τον εκδοτικό οίκο στον οποίο έχουν εκχωρηθεί τα σχετικά δικαιώματα.

Οι διατάξεις που προστατεύουν την πνευματική ιδιοκτησία για παράνομη κτήση, αναπαραγωγή και δημοσίευση είναι σαφείς και αυστηρές.

Σε αυτό το πλαίσιο ο εκδοτικός μας οίκος ενημερώνει πως για πρώτη φορά, στη πολυετή διαδρομή μας στο χώρο του βιβλίου, αναγκαστήκαμε να προβούμε σε νομικές ενέργειες προκειμένου να σταματήσει η κυκλοφορία δημοσιευμάτων που περιέχουν αποσπάσματα του βιβλίου «ΙΘΑΚΗ» του Αλέξη Τσίπρα, τα οποία προφανώς έχουν παρανόμως αποκτηθεί μέσω υποκλοπής ηλεκτρονικών αρχείων.

Δηλώνουμε ρητά ότι ο εκδοτικός μας οίκος επιφυλάσσεται να ασκήσει, κάθε ένδικο μέσο σε περίπτωση νέων δημοσιεύσεων ή τυχόν αναδημοσιεύσεων που παραβιάζουν τις σχετικές διατάξεις του νόμου περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας».

H απάντηση του Documento

«Το είδαμε και αυτό. Ο εκδοτικός οίκος που εκδίδει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη», οδηγεί αύριο (σ.σ. σήμερα Πέμπτη) το Documento ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου, μετά από αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που συνοψίζονται στο εξής αίτημα: να κατεβάσουμε δημοσίευμα που κάνει κριτική σε όσα γράφει ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του παραθέτοντας μάλιστα το σχετικό απόσπασμα. Το δημοσίευμα αφορά όσα λέει ο Αλέξης Τσίπρας για το θέμα των τηλεοπτικών αδειών και συγκεκριμένα την «αυτοκριτική» του, ότι στάθηκε επιθετικός απέναντι στους καναλάρχες.

Είναι πραγματικά λυπηρό, ο εκδοτικός οίκος Gutenberg (που κάποτε είχε στο τιμόνι της τον Γιώργο Δαρδανό), να κινείται λογοκριτικά για ένα βιβλίο του πολιτικού που υπερασπίζεται τη Δημοκρατία και την ελευθερία του λόγου, εναντίον της εφημερίδας Documento που είναι θύμα επιθέσεων και διώξεων για το θάρρος της να δημοσιογραφεί ελεύθερα και τον έχει στηρίξει επί χρόνια. Σημεία των καιρών ή των συγκεκριμένων ανθρώπων; Τελικώς η εξουσία είναι εξουσία και ο διαχρονικός της εχθρός είναι η δημοσιογραφία όταν τολμά να ασκήσει έλεγχο. Ο δε συγγραφέας της Ιθάκης θέλει τη δημοσιογραφία χώρα Λωτοφάγων», αναφέρει το Documento, ενώ καταλήγοντας αναφέρει: «Είναι καθαρό, πως τα ασφαλιστικά μέτρα δεν έχουν κανένα νομικό έρεισμα. Αντιθέτως, εξυπηρετούν την προσπάθεια φίμωσης και ελέγχου του δημοσιογράφου. Εδώ και μέρες Μέσα Ενημέρωσης δημοσιεύουν περιεχόμενο του βιβλίου που ευνοεί την ωραιοποιημένη εικόνα που επιθυμεί ο συγγραφέας και ο εκδοτικός οίκος. Ως Documento, εφημερίδα έρευνας, άποψης και διεισδυτικής ματιάς, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον Αλέξη Τσίπρα ως κονφερασιέ ή ινφλούεσερ που θέλει να πουλήσει βιβλία. Τον αντιμετωπίζουμε ως ιστορικό πρόσωπο που καταθέτει την άποψή και θα κριθεί εκ των πραγμάτων για αυτή. Ξέρουμε ότι ενοχλούμε. Ξέρουμε ότι χαλάμε το rebranding, όχι την πώληση. Αλλά έτσι πρέπει να είναι η δημοσιογραφία. Σκύλος του δημοσίου συμφέροντος. Όχι Σκύλλα και Χάρυβδη σε ένα παραμύθι, για να περάσουμε εμείς καλά και αυτός καλύτερα».