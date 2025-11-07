Ο Χειλάκης εξηγεί στον Τσίπρα πώς προσπαθεί να ακούγεται σαν εκείνον, στην ηχογράφηση του βιβλίου του – Η αντίδρασή του

Σε μερικές εβδομάδες το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη» βγαίνει στην κυκλοφορία, ενώ θα διατίθεται και μέσω ηχητικής έκδοσης.

Τον Αλέξη Τσίπρα στο ηχητικό βιβλίο, ενσαρκώνει ο Αιμίλιος Χειλάκης. Ο γνωστός ηθοποιός αφηγείται όσα εξιστορεί ο πρώην πρωθυπουργός και μάλιστα, ο Τσίπρας έδωσε το «παρών» στα στούντιο του bookvoice για να ακούσει αποσπάσματα από την ηχογράφηση του audiobook.

«Το θέμα είναι να φαίνεται σαν να είμαι ο άνθρωπος που τα έχει ζήσει», είπε ο Χειλάκης στον Τσίπρα, απαντώντας σε ερώτηση του πρώην πρωθυπουργού «γιατί το ξαναείπες αυτό;», αλλάζοντας τον τόνο της φωνής του στην επανάληψη της φράσης.

«Δεν ακούγεται σαν να είμαι εγώ, εσύ; Αυτό προσπαθώ να πετύχω. Δεν είναι απλά να διαβάσω ένα κείμενο, αυτό είναι εύκολο. Το θέμα είναι να φαίνεται σαν να είμαι ο άνθρωπος, ο οποίος το έχει ζήσει αυτό. Και οι δακτυλισμοί που ακούς είναι για να κόβουν εύκολα τα παιδιά (σ.σ.: αυτοί που κάνουν το μοντάζ)» είπε ο Αιμίλιος Χειλάκης, απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα.

«Ο Σαμαράς δεν άντεξε να με προϋπαντήσει»

Στο απόσπασμα του βιβλίου που εξιστορεί ο Χειλάκης, ακούγεται να λέει: «Με περίμενε μια αρνητική έκπληξη. Αντί να αντικρίσω στα σκαλιά του Μαξίμου τον προκάτοχό μου και μέχρι εκείνη την ημέρα εκείνη οικοδεσπότη, αντίκρισα τον Τζανακόπουλο. Ο Σαμαράς, δεν άντεξε να έρθει να με προϋπαντήσει…

(…) αλλά η επιτομή της στάσης του κατεστημένου πολιτικού συστήματος απέναντί μου. (…) Ως έναν καταληψία που κάθεται στα δικά τους σαλόνια και τα μολύνει (…) με την χρηματοπιστωτική ασφυξία.

Όταν οι άνθρωποι κάνουν σχέδια, ο Θεός γελάει. Αυτό έκανα κι εγώ συναντώντας τον Τζανακόπουλο αντί για τον Σαμαρά στο πλατύσκαλο του Μεγάρου. Γεια σας κύριε Σαμαρά τι κάνετε; Προσφώνησα τον Τζανακόπουλο, έχουν αραιώσει λίγο τα μαλλιά σας, του είπα από μακριά γελώντας και γέλασε κι αυτός».

Η Ιθάκη θα κυκλοφορήσει στις 24 Νοεμβρίου και θα στοιχίζει 28 ευρώ. Ήδη έχει ξεκινήσει η προπαραγγελία του από τον εκδοτικό οίκο Gutenberg. Η τιμή του audiobook δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή.