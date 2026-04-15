Ο Ανδρουλάκης πρότεινε αναβολή της συζήτησης στη Βουλή λόγω Μυλωνάκη – Τι απάντησε το γραφείο του Πρωθυπουργού

Μήνυμα ότι είναι ανοικτός σε αναβολή της αυριανής συζήτησης στη Βουλή, λόγω της κατάστασης της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, φέρεται να μετέφερε διά του Νικήτα Κακλαμάνη, ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ωστόσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης -παρότι εκτίμησε την κίνηση πολιτικής αβροφροσύνης- διεμήνυσε ότι η συζήτηση θα γίνει κανονικά.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με το protothema.gr, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη και εμφανίστηκε ανοιχτός για την αναβολή της αυριανής συζήτησης στη Βουλή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως αναφέρουν συνεργάτες του πήρε το μήνυμα, εκτιμά την παρέμβαση του κ. Ανδρουλάκη, όμως στάθμισε τα δεδομένα και αποφάσισε ότι η συζήτηση θα πρέπει να γίνει με βάση τον προγραμματισμό.

Έτσι το γραφείο του Πρωθυπουργού ανακοίνωσε κανονικά στο πρόγραμμά του κ. Μητσοτάκη την αυριανή συζήτηση.

«Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 11.00 θα μιλήσει στην Ολομέλεια της Βουλής, στην προ Ημερησίας Διατάξεως συζήτηση, σύμφωνα με το άρθρο 143 του Κανονισμού της Βουλής, για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου, των Θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου στην Ελλάδα», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του μεγάρου Μαξίμου.