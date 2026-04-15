Ο Ανδρουλάκης πρότεινε αναβολή της συζήτησης στη Βουλή λόγω Μυλωνάκη – Τι απάντησε το γραφείο του Πρωθυπουργού

Μήνυμα ότι είναι ανοικτός σε αναβολή της αυριανής συζήτησης στη Βουλή, λόγω της κατάστασης της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, φέρεται να μετέφερε διά του Νικήτα Κακλαμάνη, ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ωστόσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης -παρότι εκτίμησε την κίνηση πολιτικής αβροφροσύνης- διεμήνυσε ότι η συζήτηση θα γίνει κανονικά.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με το protothema.gr, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη και εμφανίστηκε ανοιχτός για την αναβολή της αυριανής συζήτησης στη Βουλή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως αναφέρουν συνεργάτες του πήρε το μήνυμα, εκτιμά την παρέμβαση του κ. Ανδρουλάκη, όμως στάθμισε τα δεδομένα και αποφάσισε ότι η συζήτηση θα πρέπει να γίνει με βάση τον προγραμματισμό.

Έτσι το γραφείο του Πρωθυπουργού ανακοίνωσε κανονικά στο πρόγραμμά του κ. Μητσοτάκη την αυριανή συζήτηση.

«Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 11.00 θα μιλήσει στην Ολομέλεια της Βουλής, στην προ Ημερησίας Διατάξεως συζήτηση, σύμφωνα με το άρθρο 143 του Κανονισμού της Βουλής, για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου, των Θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου στην Ελλάδα», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του μεγάρου Μαξίμου.

Κυριάκος Μητσοτάκης Νίκος Ανδρουλάκης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Μαρινάκης για το πτυχίο Λαζαρίδη: Δεν υπάρχει ζήτημα παραμονής του στην κυβέρνηση, ας σταματήσει η ανθρωποφαγία

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Μιχάλης Μητρούσης: Ξεπέρασα την κατάθλιψη όταν έπαιξα ποδόσφαιρο στην ομάδα του Άρη, αυτό με έσωσε

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2 ώρες πριν

Προβλήματα σε Facebook και Messenger αναφέρουν οι χρήστες

ΣΙΝΕΜΑ 20 ώρες πριν

Ο Τζουντ Λο είναι ο Βλαντίμιρ Πούτιν -Το νέο τρέιλερ της ταινίας “Ο Μάγος του Κρεμλίνου”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Κεφαλονιά: Η στιγμή που ο αρσιβαρίστας μεταφέρει λιπόθυμη την 19χρονη Μυρτώ στο Αργοστόλι – Σοκαριστικό βίντεο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 λεπτά πριν

Ο Μπούτσκος υποκλίθηκε στους παίκτες του και στον κόσμο του ΠΑΟΚ μετά το ντέρμπι με τον Άρη