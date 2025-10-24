Νοτοπούλου: Να κατατεθούν στη Βουλή οι αναθέσεις σε ιδιωτικές εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών

Με πρωτοβουλία της Κατερίνας Νοτοπούλου, βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης και Τομεάρχη Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, βουλευτές κατέθεσαν κοινοβουλευτική ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων, για τις αναθέσεις σε ιδιωτικές εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών που σχετίζονται με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της πολιτικής του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Οι βουλευτές επικαλούνται την τοποθέτηση του Προέδρου του ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στη δεύτερη συνεδρίαση (ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων) της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, κατά την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας «Κοινωνική αντιπαροχή, κοινωνική μίσθωση, τριτεκνική ιδιότητα και άλλες διατάξεις», στην οποία ανέφερε ότι ιδιωτικές εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών αναλαμβάνουν κρίσιμα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης δημόσιων πολιτικών του Υπουργείου.

Πιο συγκεκριμένα έκανε αναφορά στην ανάθεση σε ιδιωτικές εταιρείες της ετοιμασίας σχεδίων κοινών υπουργικών αποφάσεων, προσκλήσεων ενδιαφέροντος, οδηγών προς τους πολίτες, κατάρτισης προϋπολογισμών, παρακολούθησης χρονοδιαγραμμάτων.

Οι βουλευτές επισημαίνουν ότι αυτή η πρακτική υποβαθμίζει και απαξιώνει την πολύτιμη εμπειρία και υψηλή κατάρτιση των στελεχών του υπουργείου και της Δημόσιας Διοίκησης, δημιουργεί κενά της θεσμικής συνέχειας στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της δημόσιας πολιτικής του υπουργείου, οδηγεί σε κατασπατάληση δημόσιων πόρων, ενώ δημιουργεί κινδύνους σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς οι ίδιες ιδιωτικές συμβουλευτικές εταιρείες, είναι δυνατόν να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες στο Υπουργείο και ταυτόχρονα σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα.

Κατόπιν αυτών οι βουλευτές θέτουν τα ακόλουθα ερωτήματα στην αρμόδια υπουργό:

Πόσο εκτεταμένη είναι η προσφυγή του υπουργείου σε ιδιωτικές εταιρείες για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κατά την παραγωγή και υλοποίηση των πολιτικών του Υπουργείου; Από τη σύσταση του Υπουργείου πόσες φορές, για ποια θέματα και ποια αντικείμενα που σχετίζονται με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της πολιτικής του υπήρξε προσφυγή σε ιδιωτικές εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών; Ποιο το συνολικό κόστος τους;

Τέλος, αιτούνται την κατάθεση εγγράφων όλων των αναθέσεων σε ιδιωτικές εταιρείες για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που σχετίζονται με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της πολιτικής του υπουργείου (ετοιμασία σχεδίων νόμων, κοινών υπουργικών αποφάσεων, εθνικών στρατηγικών και σχεδίων, προσκλήσεων ενδιαφέροντος, οδηγών προς τους πολίτες, κατάρτισης προϋπολογισμών, παρακολούθησης χρονοδιαγραμμάτων).

Δείτε ΕΔΩ την Ερώτηση και ΑΚΕ όπως κατατέθηκε