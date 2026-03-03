Νοτοπούλου: Αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα για τη διαχείριση 312 εκατ. ευρώ της ΔΥΠΑ – Χωρίς στοιχεία η απάντηση του Υπ. Εργασίας

Η ανάγκη για διαφάνεια των προγραμμάτων επιχορήγησης και πραγματικού ελέγχου στα προγράμματα επιχορηγήσεων Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών της Δ.Υ.Π.Α., ύψους άνω των 312 εκατ. Ευρώ, βρέθηκε στο επίκεντρο της Επίκαιρης Ερώτησης που κατέθεσε η βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κατερίνα Νοτοπούλου.

“Παρά την κρισιμότητα του θέματος ο αρμόδιος Υπουργός δεν παρείχε συγκεκριμένα στοιχεία στα βασικά ερωτήματα που τέθηκαν τόσο για την αποτελεσματικότητα του προγράμματος, τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων αλλά και την κλαδική κατανομή”, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κατερίνας Νοτοπούλου.

Η Κατερίνα Νοτοπούλου, υπογράμμισε πως οι περισσότεροι από τους νέους επαγγελματίες που έχουν υποβάλλει αιτήσεις, έχουν αναλάβει πραγματικό επιχειρηματικό ρίσκο και δικαιολογημένη προσδοκία άμεσης και ομαλής καταβολής των επιχορηγήσεων.

Ωστόσο, όπως τόνισε, η τρέχουσα διαδικασία καταβολής της Α’ δόσης, χωρίς υποχρεωτική επιτόπια επαλήθευση λειτουργίας της επιχείρησης αφήνει κενό ασφαλείας, επιτρέποντας την πιθανότητα «εταιρειών-σφραγίδων» και εικονικής δραστηριότητας καθώς ο διοικητικός έλεγχος των δικαιολογητικών δεν αποτρέπει την εικονική λειτουργία.

Η κα Νοτοπούλου ζήτησε ακόμη στοιχεία, σχετικά με τον αριθμό των επιδοτούμενων επιχειρήσεων οι οποίες παραμένουν ενεργές σε ένα βάθος χρόνου, 18 ή 24 μηνών μετά. Επέμεινε στο θέμα της κλαδικής κατανομής και ζήτησε συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το ποιοι είναι οι κλάδοι που έχουν επωφεληθεί και αν όλο αυτό το δημόσιο χρήμα κατευθύνεται σε βιώσιμες επιχειρήσεις δημιουργώντας νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Επιπλέον, έκανε λόγο για σοβαρό κενό στη χρήση ψηφιακών εργαλείων, όπως το ARACHNE, του ευρωπαϊκού συστήματος εντοπισμού απάτης που χρησιμοποιούν ήδη 20 κράτη μέλη της Ε.Ε. ενώ στην Ελλάδα αξιοποιείται πιλοτικά και αποσπασματικά. Η Κατερίνα Νοτοπούλου επεσήμανε ακόμη πως πρέπει να ακουστεί η φωνή ανθρώπων που υπηρετούν στο πεδίο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κατερίνας Νοτοπούλου, “ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, δεν έδωσε καμία σαφή απάντηση στα κρίσιμα ερωτήματα για το αν προτίθεται το Υπουργείο να θεσπίσει υποχρεωτική επιτόπια επαλήθευση λειτουργίας της επιχείρησης πριν την καταβολή της Α’ δόσης, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν επιχορηγούνται ανενεργές ή εικονικές επιχειρήσεις. Ούτε αν πρόκειται να δημοσιοποιηθούν άμεσα και με πλήρη διαφάνεια τα στατιστικά στοιχεία των προγραμμάτων ΝΕΕ της Δ.ΥΠ.Α. για το χρονικό διάστημα 2020-2025 όσον αφορά τον αριθμό των επιχειρήσεων ανά κλάδο δραστηριότητας, και τον αριθμό επιχειρήσεων που ενώ επιχορηγήθηκαν εισπράττοντας την πρώτη δόση, τελικώς δεν τηρούσαν τους όρους και τις προϋποθέσεις και απεντάχθηκαν καθώς και τα συνολικά ποσά που καταβλήθηκαν εκ μέρους της Δ.ΥΠ.Α. και πόσα εξ αυτών έχουν επιστραφεί ως αχρεωστήτως καταβληθέντα”.