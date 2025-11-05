Νίκος Ανδρουλάκης για Βορίζια: Η Κρήτη δεν είναι η βία και τα πιστόλια, είναι ο πολιτισμός και η ανθρωπιά

Με αφορμή το τραγικό περιστατικό στα Βορίζια του Ηρακλείου, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αιματηρή συμπλοκή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, προχώρησε σε ανάρτηση εκφράζοντας βαθιά θλίψη και αγανάκτηση για το γεγονός, αλλά και κάλεσμα για τερματισμό της βίας και των λογικών αυτοδικίας.

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως τέτοια φαινόμενα δεν έχουν καμία θέση στη σύγχρονη Κρήτη, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να επιβληθεί πλήρως η νομιμότητα, χωρίς εξαιρέσεις και ανοχές.

«Το τραγικό περιστατικό στα Βορίζια προκαλεί βαθιά θλίψη και δίκαιη αγανάκτηση σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Η βία, οι αυτοδικίες και οι λογικές των βεντετών δεν έχουν καμία θέση στη σύγχρονη Κρήτη, ούτε σε μια κοινωνία που σέβεται τη ζωή και τον νόμο. Η Πολιτεία οφείλει να επιβάλλει την πλήρη τήρηση της νομιμότητας, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς ανοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στάθηκε ιδιαίτερα στον ανθρώπινο και πολιτισμικό χαρακτήρα της Κρήτης, επισημαίνοντας ότι το νησί είναι ταυτισμένο με τις αξίες της φιλοξενίας, του φιλότιμου, της λεβεντιάς και της αξιοπρέπειας, και όχι με τη βία και τους «άγραφους νόμους».

«Η Κρήτη δεν είναι η βία, τα πιστόλια και οι άγραφοι νόμοι• είναι η ιστορία της, ο πολιτισμός της, η φιλοξενία, το φιλότιμο, η λεβεντιά και η αξιοπρέπεια των ανθρώπων της», σημείωσε, παραπέμποντας και στα λόγια του Νίκου Καζαντζάκη:

«Δεν υπάρχει βαρύτερη τιμωρία από τούτη: να απαντάς στην κακία με καλοσύνη».

Ο κ. Ανδρουλάκης, αναφερόμενος και στην κρητική του καταγωγή, τόνισε ότι η αληθινή ανδρεία δεν είναι να εκδικείσαι, αλλά να συγχωρείς, καλώντας σε σπάσιμο του κύκλου του μίσους και υπεράσπιση των αξιών της ανθρωπιάς.

Τέλος, ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα θα συγκαλέσει ευρεία σύσκεψη των τοπικών αρχών και φορέων στο Ηράκλειο, με στόχο τη συζήτηση για μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων.

«Ήρθε η ώρα να κάνουμε όλοι μαζί μια νέα αρχή. Για τον τόπο που αγαπάμε και που τόσα έχει προσφέρει στην πατρίδα μας», κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.