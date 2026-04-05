Νίκος Ανδρουλάκης: Αυτή δεν είναι κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αλλά αίθουσα αναμονής δικαστηρίου

Στον απόηχο των δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ o πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, με ένα βίντεο του στα social media σχολιάζει τα όσα αποκαλύπτονται τις τελευταίες μέρες.

«Ως εδώ. Δεν αξίζει στην Ελλάδα να την κυβερνούν υπόδικοι και εκβιαζόμενοι. Την Ελλάδα της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της προοπτικής δεν θα μας τη χαρίσει κανείς. Θα την κερδίσουμε μαζί. Με εκλογές. Τώρα» σημειώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το βίντεο ξεκινά με τον Νίκο Ανδρουλάκη να απαντά πως ετοιμάζεται για εκλογές, σε σχετική ερώτηση. Συνέχισε λέγοντας πως η αλλαγή τώρα είναι πιο επιτακτική από ποτέ καθώς όπως επισημαίνει, «με την υπογραφή της ΝΔ είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που τον ανασχηματισμό δεν τον ανακοινώνει ο πρωθυπουργός αλλά η ευρωπαϊκή εισαγγελία».