Νίκη Κεραμέως: Καμία αύξηση, πέραν του συνηθισμένου, στις εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών

Τη μη εφαρμογή, τον Ιανουάριο του 2026, του δείκτη μισθών στον τρόπο καθορισμού των εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες, προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Όπως ανακοίνωσε η κ. Κεραμέως, «δίνεται παράταση κατά έναν χρόνο στην εφαρμογή του δείκτη μισθών. Υπάρχει μια αύξηση με βάση τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, ο οποίος είναι γύρω στο 2%-2,5%. Με τον υπολογισμό του Δείκτη Μισθών, η αύξηση θα ήταν μεγαλύτερη», διευκρινίζοντας ότι η εφαρμογή του έχει κάποιες δυσκολίες και δεν θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου του 2026.

Στη συνέχεια, η Υπουργός Εργασίας μίλησε για την από κοινού επίσκεψη με τον Πρωθυπουργό στο νέο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το οποίο ήδη λειτουργεί και έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει μέχρι 10.000 ανθρώπους μηνιαίως. Η κ. Κεραμέως υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση κινείται σε τρεις άξονες σε σχέση με τα ΚΕΠΑ: την αναβάθμιση των υποδομών, τον υπερδιπλασιασμό των γιατρών και την απλοποίηση των διαδικασιών, με παράδειγμα την επέκταση της λίστας των μη αναστρέψιμων παθήσεων. «Το δικό μας χρέος είναι να εξυπηρετούμε όσο καλύτερα γίνεται τον πολίτη. Άρα, να τρεις αλλαγές που έχουν αποτέλεσμα. Σε 1,5 χρόνο, έχουμε μείωση κατά 76% των εκκρεμοτήτων για ραντεβού», συμπλήρωσε η ίδια.

Επιπλέον, η Υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε στο θέμα των συντάξεων, σημειώνοντας ότι, πριν από τρία χρόνια-και για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια-, δόθηκαν αυξήσεις. «Συνολικά, τα τελευταία τρία χρόνια, έχει δοθεί σωρευτικά μια αύξηση που αγγίζει το 13,6% στις συντάξεις», είπε η κ. Κεραμέως και, παράλληλα, αναφέρθηκε σε «τέσσερα καλά νέα» για τους συνταξιούχους.

Το πρώτο αφορά στην καταβολή, εντός του Νοεμβρίου, του ποσού των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας. Το μέτρο αφορά περίπου 1,4 εκατομμύρια πολίτες. Το δεύτερο είναι αύξηση κατά 2,4% στις συντάξεις του Ιανουαρίου, οι οποίες καταβάλλονται τον Δεκέμβριο. Η αύξηση αφορά το 2026. Το τρίτο καλό νέο αφορά την προσωπική διαφορά. Η Υπουργός Εργασίας παρέπεμψε στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), σύμφωνα με τις οποίες η προσωπική διαφορά, από 01/01/2026, μειώνεται στο μισό και, από 01/01/2027, εξαλείφεται τελείως. «Αυτό σημαίνει ότι, από 01/01/2026, θα δουν αύξηση όλοι οι συνταξιούχοι που έχουν προσωπική διαφορά». Το τέταρτο σημείο άπτεται της νέας φορολογικής κλίμακας, η οποία θα εφαρμοστεί από τον Ιανουάριο και αφορά και τους συνταξιούχους που θα δουν περισσότερα χρήματα να «μένουν στην τσέπη τους».

Η κ. Κεραμέως ερωτήθηκε επίσης για τους μισθούς, αλλά και για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Η Υπουργός Εργασίας υπενθύμισε την αύξηση κατά 35% στον κατώτατο μισθό, ο οποίος βρίσκεται στα 880 ευρώ και αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω το 2026 και το 2027. Αντίστοιχα, όπως είπε, ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί κατά 28,3%, με τον μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης να ανέρχεται σήμερα σε 1.478 ευρώ. Η ίδια υπογράμμισε, ωστόσο, ότι «θα θέλαμε να είναι περισσότερο.

«Βεβαίως, θα θέλαμε και οι επιχειρήσεις να πληρώνουν ακόμα καλύτερα», σχολίασε η κ. Κεραμέως, τονίζοντας ότι ο βασικός τρόπος αύξησης των μισθών είναι η μείωση της ανεργίας. «Όσο μειώνεται η ανεργία και, αυτήν τη στιγμή, έχουμε τη χαμηλότερη ανεργία των τελευταίων 17 ετών, είμαστε στο 8,1%, καταλαβαίνετε ότι αναγκάζονται οι επιχειρήσεις να πληρώσουν περισσότερα, για να κρατήσουν τους εργαζόμενους», είπε η Υπουργός και προσέθεσε ότι δεύτερος τρόπος για την αύξηση των μισθών είναι οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

«Από τον Μάιο έχω ξεκινήσει μια πάρα πολύ γόνιμη διαδικασία με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. Πρώτα έγινε συζήτηση σε τεχνικό επίπεδο. Εν συνεχεία, η συζήτηση γίνεται σε επίπεδο ηγεσιών των εθνικών κοινωνικών εταίρων, μαζί από κοινού. Ο διάλογος έχει πάει πάρα πολύ καλά. Ήταν να μου καταθέσουν τις τελικές προτάσεις τους οι κοινωνικοί εταίροι τέλος Οκτωβρίου και μου έστειλαν χθες μια πολύ ενδιαφέρουσα επιστολή, στην οποία μου ζητούν να μην καταθέσουν προτάσεις, αλλά να συνεχιστεί η συζήτηση αυτή, γιατί θεωρούν ότι είναι πολύ γόνιμη και παραγωγική και να καταλήξουμε όλοι μαζί από κοινού. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ προφανώς ελπιδοφόρο», σχολίασε η Υπουργός Εργασίας, προαναγγέλλοντας μάλιστα ότι θα υπάρξει σχετική συνάντηση αύριο. «Εμείς, θέλουμε ως πολιτεία να θεσπίσουμε ένα πλαίσιο το οποίο θα ενθαρρύνει τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο θα θέλαμε να καταλήξουμε από κοινού με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους και, από εκεί και πέρα, εφόσον αυτό θεσπιστεί, επαφίεται προφανώς στους εκπροσώπους των εργαζομένων και των εργοδοτών να καθίσουν πλέον στο ίδιο τραπέζι και να αποφασίσουν για τη σύναψη νέων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας», κατέληξε η κ. Κεραμέως.