Νίκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ελληνική κοινωνία απαιτεί αλήθεια και κάθαρση

Για «μαγείρεμα των εντυπώσεων» κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η Νίκη αναφερόμενη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ καταλογίζει στην κυβέρνηση «προσπάθεια συγκάλυψης».

«Οι γαλάζιοι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ κρύφτηκαν πίσω από υπομνήματα απαξιώνοντας την Επιτροπή Δεοντολογίας, την ώρα που η δυσοσμία του σκανδάλου έχει απλωθεί σ’ όλη την Ευρώπη. Η προσπάθεια αντιπερισπασμού με το πυροτέχνημα για το ασυμβίβαστο υπουργού-βουλευτή που χθες εκτόξευσε ο πρωθυπουργός, δεν μπορεί να αλλάξει την καυτή ατζέντα. Η τρίτη δικογραφία έφτασε στη Βουλή και θα ακολουθήσουν και οι επόμενες βάσει των κριτηρίων της Δικαιοσύνης και όχι κατά πώς βολεύει το Μαξίμου και τους σχεδιασμούς του. ‘Αλλωστε δεν διαλανθάνουν της προσοχής οι νέες επιθέσεις των κυβερνητικών στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και οι προσπάθειες τους να απαξιωθεί το έργο της» αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Νίκη και καταλήγει.

Το «μαγείρεμα» των εντυπώσεων αυτή τη φορά δεν θα τους βγει. Η Νίκη πρωτοστατεί και θα συνεχίσει να πρωτοστατεί στον αγώνα για την αλήθεια και την κάθαρση που η ελληνική κοινωνία απαιτεί, απέναντι σε κάθε προσπάθεια συγκάλυψης και υποβάθμισης μείζονων υποθέσεων που αφορούν στο δημόσιο συμφέρον».

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Ο Γιάνης Βαρουφάκης χορεύει στη Μόσχα το viral techno τραγούδι με το όνομά του – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

ΠΑΣΟΚ: Fuel Pass της ταλαιπωρίας, η κυβέρνηση προσπάθησε να το εκμεταλλευτεί επικοινωνιακά

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου απέπεμψε τον προσωπάρχη του μετά τον σάλο για ρατσιστικές δηλώσεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Καστίγιο για Μιρτσέα Λουτσέσκου: “Δεν με άφησες να δω τη μάνα μου όταν μπήκε σε κώμα, ούτε να την αποχαιρετήσω στην κηδεία”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Στην ανακρίτρια Αμαλιάδας η Ειρήνη Μουρτζούκου για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Στους δρόμους βγαίνουν ξανά οι αγρότες λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ: Mπλόκο στον Ε65 το μεσημέρι – Τα αιτήματά τους