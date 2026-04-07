Νίκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ελληνική κοινωνία απαιτεί αλήθεια και κάθαρση

Για «μαγείρεμα των εντυπώσεων» κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η Νίκη αναφερόμενη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ καταλογίζει στην κυβέρνηση «προσπάθεια συγκάλυψης».

«Οι γαλάζιοι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ κρύφτηκαν πίσω από υπομνήματα απαξιώνοντας την Επιτροπή Δεοντολογίας, την ώρα που η δυσοσμία του σκανδάλου έχει απλωθεί σ’ όλη την Ευρώπη. Η προσπάθεια αντιπερισπασμού με το πυροτέχνημα για το ασυμβίβαστο υπουργού-βουλευτή που χθες εκτόξευσε ο πρωθυπουργός, δεν μπορεί να αλλάξει την καυτή ατζέντα. Η τρίτη δικογραφία έφτασε στη Βουλή και θα ακολουθήσουν και οι επόμενες βάσει των κριτηρίων της Δικαιοσύνης και όχι κατά πώς βολεύει το Μαξίμου και τους σχεδιασμούς του. ‘Αλλωστε δεν διαλανθάνουν της προσοχής οι νέες επιθέσεις των κυβερνητικών στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και οι προσπάθειες τους να απαξιωθεί το έργο της» αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Νίκη και καταλήγει.

Το «μαγείρεμα» των εντυπώσεων αυτή τη φορά δεν θα τους βγει. Η Νίκη πρωτοστατεί και θα συνεχίσει να πρωτοστατεί στον αγώνα για την αλήθεια και την κάθαρση που η ελληνική κοινωνία απαιτεί, απέναντι σε κάθε προσπάθεια συγκάλυψης και υποβάθμισης μείζονων υποθέσεων που αφορούν στο δημόσιο συμφέρον».