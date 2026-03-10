Νατσιός: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ προκάλεσε στη χώρα τεράστια και ανεπανόρθωτη οικονομική ζημιά

Με αναφορά στο θάνατο της 57χρονης καθηγήτριας από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο ξεκίνησε την ομιλία του στη Βουλή, κατά τη συζήτηση επί του πορίσματος της Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τη λειτουργία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός.

«Δεν έχετε κατανοήσει», είπε απευθυνόμενος προς την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, «πως το μέλλον της πατρίδας κρίνεται μέσα στις σχολικές αίθουσες. Οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται ολομόναχοι και απαξιωμένοι. Ζητάμε το αυτονόητο. Την πλήρη και σε βάθος διερεύνηση της υπόθεσης», τόνισε.

Αναφερόμενος στο πόρισμα της Εξεταστικής είπε πως «σήμερα πραγματοποιείται ο επίλογος μιας διαδικασίας που όλοι γνωρίζουμε την κατάληξή της. Το θάψιμο μιας υπόθεσης διαφθοράς στην διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων που έχει ονοματεπώνυμο. Σήμερα, αντί να συζητάμε για την δίωξη ή μη δίωξη πολιτικών προσώπων, καλούμαστε ως τεθλιμμένοι συγγενείς να εκφωνήσουμε τον επικήδειο για την κατάληξη της Εξεταστικής Επιτροπής του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Είχαμε ζητήσει εξ’ αρχής την άρση της ασυλίας εμπλεκομένων πολιτικών προσώπων, προκειμένου να συσταθεί Προανακριτική Επιτροπή», σημείωσε και πρόσθεσε:

«Στο άρθρο 68 του Συντάγματος, προβλέφθηκε ότι εξεταστικές επιτροπές μπορεί να συστήνονται με απόφαση των 2/5 των βουλευτών, δηλαδή με πρωτοβουλία της αντιπολίτευσης. Σωστή μεταρρύθμιση που έμεινε ανολοκλήρωτη, διότι το δικαίωμα αυτό της αντιπολίτευσης δεν συνοδεύτηκε, από αντίστοιχα δικαιώματα της μειοψηφίας κατά την διεξαγωγή των εργασιών. Ποιο είναι το νόημα των εξεταστικών επιτροπών όταν οι εργασίες τους απροκάλυπτα χειραγωγούνται από την εκάστοτε πλειοψηφία και με βάση τις πολιτικές σκοπιμότητες της στιγμής;» διερωτήθηκε ο πρόεδρος της Νίκης.

Συνεχίζοντας, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό, λέγοντας πως «αφού μπάζωσε τις ευθύνες για το έγκλημα των Τεμπών, αφού εξασφάλισε ασυλία για το μέγα σκάνδαλο των υποκλοπών, μας παρουσιάζεται σήμερα ως επίδοξος μεταρρυθμιστής του Συντάγματος. Ευαγγελίζεται την αναθεώρηση του άρθρου 86, που αφορά την ποινική ευθύνη των υπουργών. Ζητάμε να καταργηθεί πλήρως το καθεστώς ατιμωρησίας των υπουργών. Να αποσυνδεθεί η ποινική διερεύνηση των υποθέσεων που τους αφορούν από την εκάστοτε πλειοψηφία στη Βουλή και να γίνει ακόμη ένα βήμα. Η ηγεσία της Δικαιοσύνης να μην διορίζεται από την κυβέρνηση, και την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ποιο το νόημα να πηγαίνουν οι δικογραφίες στη Δικαιοσύνη, εάν η ηγεσία της ελέγχεται από την εκάστοτε κυβέρνηση;» διερωτήθηκε ο κ. Νατσιός.

«Η αποκατάσταση της Δικαιοσύνης στην πατρίδα μας δεν είναι μια αφηρημένη έννοια», συνέχισε. «Αφορά τον πυρήνα της δημοκρατίας. Είναι επιτακτική η ανάγκη να επανακτήσει τον σεβασμό του κοινωνικού συνόλου».

Ο πρόεδρος της Νίκης αναφέρθηκε επίσης στην «πολυνομία» που «ταλανίζει», όπως είπε το λαό.

Η κοινωνία δεν χρειάζεται πολλούς νόμους. Χρειάζεται δίκαιους νόμους και άτεγκτους δικαστές που να είναι υπηρέτες της Δικαιοσύνης. Χωρίς δικαιοσύνη, δεν μπορούν να υπάρξουν υγιείς επενδύσεις, οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ισορροπία στον τόπο μας».

Μιλώντας για τις αγροτικές επιδοτήσεις, είπε πως «οι επιπτώσεις της πολιτικής φαυλότητας και της ατιμωρησίας είναι δραματικές» και τόνισε.

«Η χώρα μας υπέστη τεράστια και ανεπανόρθωτη οικονομική ζημιά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επέβαλε στη χώρα μας πρόστιμο ύψους 400 εκατ. Ευρώ για την περίοδο 2016 -2023 ποσόν που δεν θα πληρώσουν οι απατεώνες, αλλά ο φορολογούμενος πολίτης. Προκλήθηκε διεθνής διασυρμός με την Ε.Ε να αντιμετωπίζει τη χώρα μας ως παρία επιβάλλοντας ελέγχους και ατέρμονες καθυστερήσεις στις πληρωμές. Επήλθε βαρύτατο πλήγμα στην κοινωνική συνοχή. Ο τίμιος παραγωγός, τιμωρείται, ενώ οι επιτήδειοι θησαυρίζουν εις βάρος του».

Ο κ. Νατσιός αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της υπόθεσης στον πρωτογεννή τομέα.

«Ο πρωτογεννής τομέας, στερούμενος πολύτιμων πόρων οδηγείται στην καταστροφή τη στιγμή που η ελληνική ύπαιθρος ερημώνει λόγω και της συνεχιζόμενης αστυφιλίας, αλλά κυρίως λόγω της δημογραφικής κατάρρευσης. Η πατρίδα μας θα ανορθωθεί δημογραφικά μόνο αν υπάρξει περιφερειακή αναγέννηση», είπε χαρακτηριστικά.

«Οι πελατειακές σχέσεις, οι ελλιπείς έλεγχοι αποδεικνύουν πως το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ήταν μεμονωμένες περιπτώσεις απάτης, αλλά εκτεταμένη πολιτική διαφθορά. Δεν θα μείνουμε απλοί παρατηρητές. Το αγροτικό ζήτημα είναι βαθύτατα εθνικό, συνυφασμένο με την εθνική κυριαρχία και τη διατροφική μας ασφάλεια».

Ολοκληρώνοντας ο πρόεδρος της Νίκης αναφέρθηκε στις προτάσεις του κόμματός του για τον πρωτογεννή τομέα, μεταξύ των οποίων, «βιώσιμο και παραγωγικό μοντέλο με σεβασμό στο περιβάλλον, λειτουργική ανασυγκρότηση των συνεταιρισμών, σύνδεση των επιδοτήσεων με την παραγωγή και προστασία από τις κατασχέσεις. Ακόμη, κατασκευή φραγμάτων, εκσυγχρονισμό αρδευτικών δικτύων, περιβαλλοντικά ορθή εκτροπή του Αχελώου, μείωση ή μηδενισμούς του ΦΠΑ σε βασικές εισροές, κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας, πλήρη αποζημίωση σε περιπτώσεις καταστροφών, πάταξη των παράνομων επιδοτήσεων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ