Νατσιός: Να αποφευχθεί η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο

Την αποφυγή της Ελλάδας στον πόλεμο ζητά με δήλωσή του ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός.

«Παρά τις διαρκείς διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης και του υπουργού Εξωτερικών, ότι η Ελλάδα δεν προτίθεται να εμπλακεί στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, οι κινήσεις άλλα δείχνουν. Η επικοινωνία του κ. Γεραπετρίτη με τον Ιρανό ΥΠΕΞ, δηλώνει από μόνη της την εμπλοκή.

Εκφράζει ταυτόχρονα και φόβο, όταν ο υπουργός Εξωτερικών του δηλώνει ότι “δεν νοείται η Ελλάδα να θεωρείται εχθρική χώρα”», αναφέρει ο πρόεδρος της Νίκης και καταλήγει:

«Αν δεν υπήρχε εμπλοκή, δεν θα υπήρχε και λόγος για το τηλεφώνημα. Η κυβέρνηση, παρουσιάζει την ενεργό διπλωματία ως “προστασία των εθνικών συμφερόντων”.

Στην πραγματικότητα ευθυγραμμίζει την Ελλάδα με τη μία πλευρά του πολέμου, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών, την ελληνική ναυτιλία αλλά και την ειρήνη στην περιοχή. Η Νίκη αυτό δεν θα το επιτρέψει».