Νατσιός: Η κυβέρνηση πρέπει να εγκαταλείψει την πολιτική του κατευνασμού και να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα

Κριτική στην κυβέρνηση, με αφορμή την επιστολή που απέστειλε η Τουρκία στον ΟΗΕ, ασκεί με δήλωσή του ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός.

«Η νέα προκλητική επιστολή της Τουρκίας στον ΟΗΕ καταρρίπτει το αφήγημα της Κυβέρνησης περί ήρεμων νερών, κλίματος συνεργασίας και διαύλων επικοινωνίας. Οι παράνομες αξιώσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο συνεχίζονται με αναφορές σε “νησιά που παραμένουν στη λάθος πλευρά της μέσης γραμμής” σε “επιλεκτική ερμηνεία του δικαίου της θάλασσας από την Ελλάδα” και σε “μαξιμαλιστικές αξιώσεις της Ελλάδος για τα θαλάσσια σύνορα”», αναφέρει ο κ. Νατσιός και καταλήγει:

«Η επίκληση στις αρχές της Διακήρυξης των Αθηνών δεν φτάνει για να κρύψει τις πραγματικές προθέσεις μιας αναθεωρητικής και επεκτατικής Τουρκίας. Η Κυβέρνηση πρέπει να εγκαταλείψει την πολιτική του κατευνασμού και να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα με σθένος και αποφασιστικότητα».