MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νατσιός από Θεσσαλονίκη: Δε θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για να αποτινάξουμε τη συμφωνία των Πρεσπών

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Δε θα σταματήσει ποτέ η ΝΙΚΗ να αγωνίζεται για να αποτινάξει από την ιστορία μας και πάνω από τον λαό μας, αυτό τον λεκέ, αυτό το στίγμα που ονομάζεται προδοσία των Πρεσπών».

Τη δήλωση έκανε ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ Δημήτρης Νατσιός προσερχόμενος σε εκδήλωση που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη το Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα με θέμα «Καταγγελία της Συμφωνίας των Πρεσπών – Από την Προδοσία στην Αποκατάσταση».

«Τα Σκόπια έχουν δώσει άπειρες ευκαιρίες για να σβήσουμε αυτή την προδοτική συμφωνία. Δυστυχώς, η ελληνική κυβέρνηση κωφεύει, συνεχίζει την προδοσία αλλά εμείς στη ΝΙΚΗ με διάφορους τρόπους προσπαθούμε. Καταθέσαμε και πρόταση νόμου πριν από έναν περίπου χρόνο με σοβαρά επιχειρήματα να καταργήσουμε την προδοτική συμφωνία που έγινε στις Πρέσπες. Και κάποια στιγμή, γιατί αυτό επιτάσσει το ιστορικό δίκαιο, θα φύγει από πάνω μας αυτός ο λεκές που μαγαρίζει όλη την ιστορία μας» είπε ο κ.Νατσιός.

Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν οι Δρ. Μαρία Νεγρεπόντη- Δεληβάνη, πρ.Πρύτανης ΠΑ.ΜΑΚ, οικονομολόγος, Ανδρέας Σταλίδης , MSc Διεθνών Σχέσεων, Πληροφορικής και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, μέλος της Θ.Ο Εξωτερικής Πολιτικής της ΝΙΚΗΣ και Δρ. Κωνσταντίνος Νιχωρίτης, τ. Καθηγητής Σλαβολογίας ΠΑ.ΜΑΚ, Επίτιμος Δρ. Παν. Σόφιας.

Δημήτρης Νατσιός Συμφωνία των Πρεσπών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Γεωργιάδης: Ο Τσίπρας θέλει rebranding και λείπει από την κηδεία Σαββόπουλου;

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 53χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Βραζιλία: Τουλάχιστον 64 οι νεκροί της αστυνομικής επιχείρησης κατά του οργανωμένου εγκλήματος στο Ρίο ντε Τζανέιρο

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

ΗΠΑ: Την κατάργηση 14.000 θέσεων εργασίας ανακοίνωσε η Amazon

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Το μόνο πεδίο στο οποίο η κυβέρνηση Μητσοτάκη “αριστεύει”, είναι στο μπάζωμα

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Ληστεία στο Λούβρο: Ταυτοποιήθηκε το DNA των δύο συλληφθέντων – Αναγνώρισαν εν μέρει τη συμμετοχή τους