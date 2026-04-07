Ν. Ρωμανός για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν είναι όλες οι υποθέσεις ίδιες, όμως πολλές είναι για γέλια

«Το πρώτο στο οποίο πρέπει να απαντήσουμε είναι τελικά, ποιοι ήταν οι τίτλοι που είδαμε στα πρωτοσέλιδα πριν έρθουν τα στοιχεία της δικογραφίας και ποιοι είναι οι τίτλοι ή η ουσία εν πάση περιπτώσει των διαλόγων που βλέπουμε, αφού πήραμε τα στοιχεία της δικογραφίας. Νομίζω ότι θα δείτε μια μεγάλη αναντιστοιχία» επισήμανε μεταξύ άλλων ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου σχετικά με τις νέες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ένας πήχης σκανδαλόμετρου, ο οποίος μπήκε πάρα πολύ ψηλά με βάση διαρροές ή μη, τίτλους τεράστιους και φανταχτερούς με φωτογραφίες και τσουβάλιασμα μιας σειράς βουλευτών και πρώην υπουργών που εν συνεχεία, θα μου επιτρέψετε να πω ότι, αν διαβάσει κανείς τους διαλόγους, αν το πω όσο θεσμικά το είπε ο πρωθυπουργός, θα πρέπει να πω ότι προφανώς δεν είναι όλες οι υποθέσεις ίδιες. Αν όμως το πω όπως το νιώθω, θα μου επιτρέψετε να πω ότι πολλές από τις υποθέσεις είναι για γέλια» συνέχισε ο κ. Ρωμανός.



«Πριν δει κανείς τις συνομιλίες, μπορεί πραγματικά να πιστεύει ότι υπάρχουν διάλογοι που δείχνουν οικονομικές δοσοληψίες, ότι υπάρχουν διάλογοι πολύ χοντροί και ούτω καθεξής, ότι περιγράφονται αδικήματα πολύ σοβαρά κτλ., ξαναλέω δεν είναι όλες οι υποθέσεις ίδιες, αλλά η συνολική εικόνα που εισπράττει κανείς σε σχέση με αυτό που περίμενε διαβάζοντας τις διαρροές, αφού δει την δικογραφία και τις συνομιλίες, επιμένω να λέω ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι για γέλια. Δηλαδή, ξαφνικά ανακαλύψαμε στην Ελλάδα ότι τα βουλευτικά γραφεία προωθούν αιτήματα πολιτών;» τόνισε.

«Το ένα σκέλος λοιπόν είναι, κάπου ώπα με την υποκρισία. Το άλλο σκέλος είναι ότι προφανώς οι πελατειακές λογικές έχουν κοστίσει πολύ σε αυτή τη χώρα, αλλά από την άλλη η ουσία αυτής της συζήτησης είναι να δούμε ποια κυβέρνηση έχει πολεμήσει περισσότερο από κάθε άλλη. Και συγχωρέστε με, αλλά όσο και αν ακούγεται οξύμωρο σε αυτή τη φάση να το συζητάμε, σε όποια φάση και να το συζητούσαμε εγώ θα σας παρέθετα δεκάδες παραδείγματα πραγμάτων που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση και έχει κλείσει, έχει μειώσει, έχει μηδενίσει την ύλη που έχουν τα πολιτικά γραφεία για να κάνουν τέτοιες διευθετήσεις. Χθες ο πρωθυπουργός είπε κάποια, είναι δεκάδες αυτά τα παραδείγματα» προσέθεσε ο κ. Ρωμανός.

«Αν δούμε τις συνομιλίες θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Δεν θέλω να μπω άλλο εκεί γιατί είναι ζήτημα πλέον και αυτό πρέπει να υπογραμμίσουμε, να τρέξουν πολύ γρήγορα οι διαδικασίες μετά την άρση ασυλίας, για να μην μείνουν σφηνωμένοι και λασπωμένοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κρεμαστεί στα μανταλάκια αδίκως και είναι σίγουρο ότι πολλοί εξ αυτών είναι απολύτως αδίκως.

Επί της ουσίας λέμε, ότι μια κυβέρνηση που κατηγορείται ότι είναι καθεστώς, ότι ελέγχει τα πάντα, ότι συγκαλύπτει τα πάντα, μέσω της λειτουργίας των δικών της κρατικών λειτουργών και των δικών της υπηρεσιών, έφερε στο φως συνομιλίες που δείχνουν, κατά τη γνώμη μου σε μεγάλο βαθμό ότι έγιναν προωθήσεις αιτημάτων εκλογέων που μένει να δούμε από κει και πέρα αν είναι νόμιμες, αν είναι παράνομες, αν τελικά έγιναν κάποιες εξ αυτών. Γιατί, για παράδειγμα, άκουσα μία από τις σοβαρότερες, όπως φάνηκε, υποθέσεις, στην αρχή, της κυρίας Παπακώστα, άκουσα τον άνθρωπο τον οποίο αφορά αυτή η υπόθεση, τον αιτούντα εν πάση περιπτώσει, να λέει ότι πρώτον το αίτημα δεν έγινε ποτέ, άρα η παρέμβαση Παπακώστα δεν έφερε κάποιο αποτέλεσμα και δεύτερον ότι δικαιώθηκε δικαστικά για αυτό το αίτημα που δεν έγινε. Δεν πρέπει λοιπόν να τα ξέρουμε όλα αυτά για να κρίνουμε τις υποθέσεις; Και προφανώς δεν θα γίνουμε δικαστές» συμπλήρωσε.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε ο κ. Ρωμανός, είναι εκείνη που «μείωσε την ύλη που έχουν τα πολιτικά γραφεία ή εν πάση περιπτώσει τα αιτήματα που μπορεί κάποιος να αιτηθεί σε ένα πολιτικό γραφείο ένας πολίτης και αυτό το έχει κάνει αποτελεσματικά. Η μείωση του χρόνου απονομής συντάξεων, που επίσης ήταν από τα πρώτα αιτήματα των πολιτών, τα αστυνομικά, τα στρατιωτικά, η ψηφιακή διακυβέρνηση που είναι ο βασικός πυρήνας της μετάβασης αυτής που ουσιαστικά μειώνει τα αιτήματα που μπορεί να έχουν οι πολίτες από τα πολιτικά γραφεία και τους βουλευτές. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτός είναι ο τρόπος να καταπολεμηθούν αυτές οι παθογένειες που επιμένω να λέω, όμως πρώτον, ότι δεν αντέχω την υποκρισία του να θεωρούμε ότι είναι το μείζον σκάνδαλο που έχουμε συναντήσει ποτέ και δεύτερον, δεν αντέχω την υποκρισία του να θεωρούμε ότι ξαφνικά τώρα είναι η πρώτη φορά που εστάλη email από πολιτικό γραφείο προωθώντας αίτημα ψηφοφόρου» ανέφερε στη συνέχεια.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει τη δουλειά της, απάντησε ο κ. Ρωμανός ερωτηθείς κατά πόσο υπάρχει θέμα με το εν λόγω ευρωπαϊκό όργανο ενώ τόνισε «το χρέος που έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι να τρέξει πολύ γρήγορα αυτές τις υποθέσεις, από τη στιγμή που θα γίνει η άρση ασυλίας, ακριβώς για να μη μένουν σκιές για κανέναν».

«Αλλά από κει και πέρα, εστιάζω στις διαρροές και στον τρόπο που αυτές εργαλειοποιήθηκαν κυρίως από πολιτικά κόμματα και όχι μόνο, γιατί και από κάποια μέσα ενημέρωσης επίσης εργαλειοποιήθηκαν με αντίστοιχο τρόπο» προσέθεσε, ενώ υπογράμμισε ότι πρέπει να διερευνηθούν όλα.

Από την άλλη, επισήμανε ότι πράγματι το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα θέμα, το οποίο όμως αυτή η κυβέρνηση το έλυσε, μεταξύ των μεταρρυθμίσεων που έκανε για να μειώσει τις πελατειακές λογικές και τις εστίες του βαθέος κράτους, εκ των οποίων και ο ΟΠΕΚΕΠΕ που επί των ημερών της μετέβη στην ΑΑΔΕ. «Επί των ημερών μας ουσιαστικά έκλεισαν όλα αυτά τα παράθυρα που άφηναν ακάλυπτους σε πολλές περιπτώσεις, εγώ θα πω καλοπροαίρετα, τους πολίτες ή σε κάποιους επιτήδειους να ψάχνουν τρόπους για παράνομο πλουτισμό. Λοιπόν, όλα αυτά έκλεισαν επί των ημερών μας» επισήμανε,

«Άρα λοιπόν, προφανώς αυτή η κυβέρνηση έχει πολεμήσει λογικές που μας συντρόφευαν επί δεκαετίες. Τις έχει πολεμήσει με χειροπιαστά αποτελέσματα και ένα ακόμα σημαντικό βήμα, ίσως ακόμα και τομή σε αυτή την κατεύθυνση, είναι η πρόταση του πρωθυπουργού, που εγώ τουλάχιστον την ακούω όσο θυμάμαι τον εαυτό μου από φιλελεύθερους πολίτες που πιστεύουν στις μεταρρυθμίσεις» είπε αναφερόμενος στο ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή.

«Πρότεινε χθες και αυτό είναι η βάση της συζήτησης και μόνο, προφανώς θα έχουμε πολλά περισσότερα να συζητήσουμε γι’ αυτό, όσο ένας βουλευτής γίνεται υπουργός χάνει τη βουλευτική ιδιότητα, το λεγόμενο γαλλικό μοντέλο. Αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό από τη συζήτηση, που κάποιοι απομόνωσαν κομμάτια της και αφορούσε το απόλυτο ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού, δηλαδή να μην μπορεί ο βουλευτής να γίνεται υπουργός. Εδώ μιλάμε ο βουλευτής να μπορεί να γίνεται υπουργός, αλλά να χάνει την βουλευτική ιδιότητα όσο είναι υπουργός. Άρα, είναι κάτι τελείως διαφορετικό και μιλάμε για διαστρέβλωση, για αυτό το λέω, γιατί είδα τον κύριο Τσίπρα να αξιοποιεί αυτό το επιχείρημα» συνέχισε ο κ. Ρωμανός ενώ παρέπεμψε και στον κυβερνητικό εκπρόσωπο ο οποίος είπε ότι αυτό που ανακοινώθηκε χθες πιθανόν να ανοίγει και τη συζήτηση για τη μείωση του αριθμού των βουλευτών.

«Θεωρώ λοιπόν ότι το σωστό είναι να τα δούμε όλα αυτά μαζί και προφανώς όταν μιλάμε για συζήτηση μιλάμε και για συναίνεση, άρα είναι καλοδεχούμενες και οι όποιες προτάσεις από τα άλλα κόμματα σε αυτή την κατεύθυνση. Γιατί δεν μπορεί να κουνάς το δάχτυλο για λογικές τις οποίες εσύ έχεις καταστήσει κυρίαρχες στη μεταπολίτευση και αναφέρομαι στο ΠΑΣΟΚ και την ίδια στιγμή, όταν έρχεται μια πρόταση χειροπιαστή και πρακτική, να αποφεύγεις να πάρεις θέση ή να αποφεύγεις να τη στηρίξεις» προσέθεσε.

Σχετικά με το γεγονός ότι σύσσωμη η αντιπολίτευση ζητάει πρόωρη προσφυγή στις κάλπες λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν η κυβέρνηση να στηρίζεται σε μία πλειοψηφία ελεγχόμενη δικαστικά, ο κ. Ρωμανός τόνισε «είναι ξεκάθαρη η θέση μας, έχει διατυπωθεί πολλές φορές, λίγο πολύ την επανέλαβε και χθες ο πρωθυπουργός στο διάγγελμά του. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να εστιάσουμε στα μείζονα που αφορούν την παγκόσμια κρίση, χωρίς να μειώνω τη σημασία όλων αυτών που συζητήσαμε στο πρώτο σκέλος της συζήτησης, αλλά έχουμε αναταράξεις διεθνείς, έχουμε ακρίβεια η οποία συνδέεται με αυτή τη διεθνή κρίση, έχουμε πολέμους, έχουμε πράγματα τα οποία αυτή η κυβέρνηση έχει δείξει θεωρώ ότι είναι η μόνη δύναμη αυτή τη στιγμή στη χώρα που μπορεί να τα διαχειριστεί και εκεί πρέπει να εστιάσουμε, γιατί αυτά καθρεφτίζονται και στην καθημερινότητα των πολιτών, μαζί με όλα τα άλλα, τα μικρότερα και τα μεγαλύτερα που αφορούν αυτή την καθημερινότητα. Άρα, θεωρώ ότι θα ήταν μια συζήτηση εκτός τόπου και χρόνου το να μπούμε αυτή τη στιγμή σε μια εκλογολογία».

Απαντώντας στο σκέλος που αφορά την κυβερνητική πλειοψηφία όταν ζητείται άρση ασυλίας από περισσότερους των δέκα βουλευτών, ο κ. Ρωμανός έφερε ένα υποθετικό παράδειγμα, όπως είπε.

«Αν από τους 10 ή 11 που ζητείται η άρση ασυλίας σήμερα, τρέξει γρήγορα η διαδικασία και φανεί ότι στην πλειονότητα εξ αυτών ούτε καν ασκείται δίωξη, δεν λέω ότι είναι ή όχι ένοχος κανείς, αλλά ούτε καν ασκείται η δίωξη προκειμένου να αποδειχθεί η αθωότητα, άρα δεν υπάρχει καν ζήτημα άσκησης δίωξης, αυτό θέλω να πω, προφανώς καταλαβαίνετε ότι αυτό το αφήγημα περί υπόδικων βουλευτών, το οποίο ακούω και από την αντιπολίτευση, πάει περίπατο. Και πάει περίπατο έτσι και αλλιώς, γιατί επί των ημερών μας μόνο, έχουν αρθεί ασυλίες για 97 βουλευτές, εκ των οποίων 97 οι 20 είναι δικοί μας και οι υπόλοιποι είναι από την αντιπολίτευση. Άρα με τη λογική των υπόδικων βουλευτών μιλάμε για αντιπολίτευση υποδίκων. Νομίζω 27 μόνο ανήκουν στον ΣΥΡΙΖΑ ή 19, δεν είμαι σίγουρος, αλλά σε κάθε περίπτωση η πλειονότητα των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχω πρόχειρα τα νούμερα, πάντως ένας πολύ μεγάλος αριθμός βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, που νομίζω ότι αποτελεί και την πλειονότητα των βουλευτών του, έχει αρθεί η ασυλία τους. Άρα μιλάμε για κόμμα υποδίκων; Αυτά είναι αστεία πράγματα.

Προφανώς επί των ημερών μας άλλαξε ο νόμος μέσω της αλλαγής του Συντάγματος δηλαδή, το συγκεκριμένο άρθρο που προβλέπει ότι όταν έρχεται μια άρση ασυλίας, αν αυτή δεν άπτεται των βουλευτικών καθηκόντων, υποχρεωτικά αίρεται η ασυλία. Αυτό νομίζω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Άρα η μεγαλύτερη διαφάνεια, οι περισσότερες άρσεις της ασυλίας θεωρώ ότι είναι θετικό για τη δημοκρατία και προφανώς επιμένω να λέω, κακώς εργαλειοποιείται από την αντιπολίτευση και κυρίως από την αντιπολίτευση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης που είναι οι πρώτοι διδάξαντες τις λογικές τις πελατειακές, αυτή η υπόθεση, ξαναλέω κυρίως αναφέρομαι στη συγκεκριμένη δικογραφία δεν μιλάω γενικά για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ γενικά είναι ένα τεράστιο θέμα που αυτή η κυβέρνηση όμως, ενώ έμπαινε κάτω από το χαλί επί δεκαετίες, το έβγαλε κάτω από το χαλί και το έλυσε».