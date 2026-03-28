Ν. Παπαϊωάννου: Βαθιά, ιστορική και ουσιαστική η σχέση της πατρίδας μας με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τον Ελληνισμό της Πόλης

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο επισκέφθηκε στο Φανάρι ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την Ανωτάτη Εκπαίδευση, καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου.

Στη διάρκεια της συνάντησης που είχαν συζητήθηκαν ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, με έμφαση στην παιδεία, τον πολιτισμό και τον διαχρονικό ρόλο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ενώ αντηλλάγησαν ευχές ενόψει των εορτών του Πάσχα.

Κατά την παραμονή του στην Κωνσταντινούπολη ο υφυπουργός παρακολούθησε συνέδριο μαθητών από 253 ελληνικά σχολεία στο Ζωγράφειο Γυμνάσιο – Λύκειο, ενώ επισκέφθηκε και το Σισμανόγλειο Μέγαρο, όπου ξεναγήθηκε στην Έκθεση ζωγραφικής του Γιώργου Ταξίδη με τίτλο «Άγιον Όρος. Τόπος σιωπής».

Στη συνέχεια, μετέβη στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, όπου είχε συνάντηση με τον Γενικό Πρόξενο, Κωνσταντίνο Κούτρα.

Παρέστη, επίσης, στην Ακολουθία του Ακάθιστου Ύμνου στον Πατριαρχικό Ναό Αγίου Γεωργίου, στο Φανάρι, χοροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχη και με τη συμμετοχή συνοδικών και λοιπών αρχιερέων, όπου αναγνώσθηκε και η Πατριαρχική και Συνοδική Εγκύκλιος για τον Ύμνο.

Ο κ. Παπαιωάννου έκανε την εξής δήλωση:«Η συνάντησή μου με τον Οικουμενικό Πατριάρχη επιβεβαιώνει τη βαθιά, ιστορική και ουσιαστική σχέση της πατρίδας μας με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τον Ελληνισμό της Πόλης. Σε μια εποχή σύνθετων προκλήσεων, η παρουσία του Πατριαρχείου αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς πνευματικότητας, ενότητας και οικουμενικών αξιών.

Η Ελλάδα στέκεται διαχρονικά αρωγός σε αυτό το έργο, στηρίζοντας έμπρακτα την παρουσία και την προοπτική του, με σεβασμό στην ιστορία και εμπιστοσύνη στο μέλλον. Παράλληλα, επενδύουμε στη διατήρηση και την ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας του Ελληνισμού της διασποράς.

Ο Ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης αποτελεί ζωντανό φορέα ιστορίας και πολιτισμού, και η διατήρησή του δεν είναι μόνο εθνικό καθήκον, αλλά και υπόθεση πολιτιστικής συνέχειας και ευθύνης απέναντι στις επόμενες γενιές».