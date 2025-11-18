MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Τα Μάρμαρα του Παρθενώνα πρέπει να γυρίσουν στο μουσείο της Ακρόπολης

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Πολύπλοκο ζήτημα χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι η πρόοδος δεν είναι τόση όση θα ήθελε η ελληνική πλευρά.

«Είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα. Είχαμε συζητήσεις με το Βρετανικό Μουσείο για αμοιβαία επωφελή διευθέτηση. Δεν έχουμε σημειώσει τόση πρόοδο όσο θα θέλαμε. Τα Μάρμαρα του Παρθενώνα πρέπει να γυρίσουν στο μουσείο της Ακρόπολης. Είναι ένα επιχείρημα επανένωσης», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας στο συνέδριο «Reimagine Tourism 2025» που διοργάνωσε η «Καθημερινή».

Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, οι δύο πλευρές δεν βρίσκονται κοντά σε θετικό αποτέλεσμα. «Όμως η κοινή γνώμη στη Βρετανία αλλάζει υπέρ μας», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στους στόχους του για τον τουρισμό, σημειώνοντας: «Να αγκαλιάσουμε με αισιοδοξία το μέλλον και να μην ακουμπάμε μόνο στο ένδοξο παρελθόν. Πρέπει να μιλάμε και για το μέλλον. Έχω τη φιλοδοξία να κάνω την Ελλάδα τον νο1 τουριστικό προορισμό στον κόσμο σε επίπεδο ποιότητας».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο ζήτημα του υπερτουρισμού, θέτοντας ως στόχο να υπάρξει ανάπτυξη λιγότερο αναπτυγμένων προορισμών, όπως η Δυτική Ελλάδα.

«Υπάρχει μια τάση μυκονοποίησης με τα κρουαζιερόπλοια. Θα πρέπει να βρουν και νέους προορισμούς» ανέφερε, προσθέτοντας ότι «πρέπει να επικεντρωθούμε στη Δυτική Ελλάδα ή στους λιγότερο αναπτυγμένους προορισμούς».

«Θέλω οι άνθρωποι να επισκέπτονται την Ελλάδα να αγοράζουν προϊόντα και να ξανάρχονται και ενδεχομένως όχι στους ίδιους αλλά σε άλλους προορισμούς», υποστήριξε.

Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε ότι θα πρέπει να υπάρξει προώθηση επενδύσεων, όπως σε μαρίνες.

Γλυπτά του Παρθενώνα Κυριάκος Μητσοτάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 45 λεπτά πριν

Νέος Κόσμος: “Με ψέκασε με σπρέι, τον ακολούθησα και τον χτύπησα”, λέει ο 29χρονος που σκότωσε στο ξύλο τον 58χρονο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Νέος Κόσμος: Ο 29χρονος ομολόγησε πως ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο οδηγό γιατί του έκλεισε τον δρόμο

MEDIA NEWS 8 ώρες πριν

“Πάγωσε” ο Γιώργος Λιάγκας από το λάθος πλάνο που πέρασε στον αέρα: “Γαμ… Ζητώ συγγνώμη από τους τηλεθεατές”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Δόμνα Μιχαηλίδου: Περισσότεροι οι δικαιούχοι στο πρόγραμμα “Σπίτι μου 2” με τις αλλαγές στα εισοδηματικά όρια

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 20 λεπτά πριν

Στη φυλακή ο αρχηγός και τέσσερις κατηγορούμενοι της σπείρας Ρομά που εξαπατούσε πολίτες

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 8 ώρες πριν

Fake news οι φήμες για τη δημιουργία τζαμιού στη θέση του παλιού ΑΓΝΟ στη Σταυρούπολη