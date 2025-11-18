Μητσοτάκης: Τα Μάρμαρα του Παρθενώνα πρέπει να γυρίσουν στο μουσείο της Ακρόπολης

Πολύπλοκο ζήτημα χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι η πρόοδος δεν είναι τόση όση θα ήθελε η ελληνική πλευρά.

«Είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα. Είχαμε συζητήσεις με το Βρετανικό Μουσείο για αμοιβαία επωφελή διευθέτηση. Δεν έχουμε σημειώσει τόση πρόοδο όσο θα θέλαμε. Τα Μάρμαρα του Παρθενώνα πρέπει να γυρίσουν στο μουσείο της Ακρόπολης. Είναι ένα επιχείρημα επανένωσης», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας στο συνέδριο «Reimagine Tourism 2025» που διοργάνωσε η «Καθημερινή».

Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, οι δύο πλευρές δεν βρίσκονται κοντά σε θετικό αποτέλεσμα. «Όμως η κοινή γνώμη στη Βρετανία αλλάζει υπέρ μας», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στους στόχους του για τον τουρισμό, σημειώνοντας: «Να αγκαλιάσουμε με αισιοδοξία το μέλλον και να μην ακουμπάμε μόνο στο ένδοξο παρελθόν. Πρέπει να μιλάμε και για το μέλλον. Έχω τη φιλοδοξία να κάνω την Ελλάδα τον νο1 τουριστικό προορισμό στον κόσμο σε επίπεδο ποιότητας».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο ζήτημα του υπερτουρισμού, θέτοντας ως στόχο να υπάρξει ανάπτυξη λιγότερο αναπτυγμένων προορισμών, όπως η Δυτική Ελλάδα.

«Υπάρχει μια τάση μυκονοποίησης με τα κρουαζιερόπλοια. Θα πρέπει να βρουν και νέους προορισμούς» ανέφερε, προσθέτοντας ότι «πρέπει να επικεντρωθούμε στη Δυτική Ελλάδα ή στους λιγότερο αναπτυγμένους προορισμούς».

«Θέλω οι άνθρωποι να επισκέπτονται την Ελλάδα να αγοράζουν προϊόντα και να ξανάρχονται και ενδεχομένως όχι στους ίδιους αλλά σε άλλους προορισμούς», υποστήριξε.

Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε ότι θα πρέπει να υπάρξει προώθηση επενδύσεων, όπως σε μαρίνες.