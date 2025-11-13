Μητσοτάκης: Η Ελλάδα θα παραλάβει το 2028 το πρώτο από τα καινούργια canadair – Θα επιχειρεί και το βράδυ



«Με πολύ μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε σήμερα τα πρώτα ιδιόκτητα αεροσκάφη στην ιστορία του Πυροσβεστικού Σώματος», ανέφερε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την παραλαβή τριών αεροσκαφών Diamond DA62 MPP του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Αεροδρόμιο Μεγάρων.

Όπως είπε ο πρωθυπουργός, το 2028 θα παραδοθεί στην Πολεμική Αεροπορία το πρώτο καινούργιο πυροσβεστικό αεροσκάφος Canadair CL 515, το οποίο μάλιστα θα έχει και τον κωδικό «Greece 1». Εξήγησε πως το συγκεκριμένο αεροσκάφος θα έχει επιχειρησιακές δυνατότητες σημαντικά αναβαθμισμένες, συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας να επιχειρεί το βράδυ. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό «κάτι τέτοιο προφανώς αλλάζει και αναβαθμίζει πολύ σημαντικά τη δυνατότητα την οποία έχουμε να μπορούμε να σβήνουμε φωτιές καθ΄ όλη τη διάρκεια του 24ώρου».

«Προσωπικά είχα διαπραγματευτεί με τον τότε Πρωθυπουργό του Καναδά, για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την επανεκκίνηση της γραμμής παραγωγής των νέων Canadair. Και μάλιστα, το πρώτο αεροσκάφος παραγωγής, το οποίο έχει και τον κωδικό «Greece 1», θα είναι το πρώτο καινούργιο 515 το οποίο θα κατασκευαστεί. Θα παραδοθεί στην Πολεμική μας Αεροπορία το 2028, με επιχειρησιακές δυνατότητες σημαντικά αναβαθμισμένες, συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας να επιχειρεί το βράδυ, κάτι το οποίο προφανώς αλλάζει πολύ σημαντικά, αναβαθμίζει πολύ σημαντικά τη δυνατότητα την οποία έχουμε να μπορούμε να σβήνουμε φωτιές καθ΄ όλη τη διάρκεια του 24ώρου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Η αναφορά στα νέα αεροσκάφη που παρελήφθησαν σήμερα

«Έχω μείνει πολύ εντυπωσιασμένος από τις επιχειρησιακές δυνατότητες των νέων αεροσκαφών τα οποία παραλαμβάνουμε σήμερα. Συνιστούν όχι απλά μία ποιοτική αλλαγή, αλλά ένα ποιοτικό άλμα σε σχέση με τις δυνατότητες των προηγούμενων ιπτάμενων μέσων τα οποία είχαμε στη διάθεσή μας για την εναέρια επιτήρηση, για την πρόληψη των πυρκαγιών, για την παρακολούθηση των πυρκαγιών καθώς αυτές εξελίσσονται», σημείωσε κατά την ομιλία του ο Πρωθυπουργός, ο οποίος νωρίτερα είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τα ειδικά εκπαιδευμένα πληρώματα των Diamond 62 MPP.

Τα νέα, υπερσύγχρονα αεροσκάφη διαθέτουν οπτικούς, θερμικούς και υπέρυθρους αισθητήρες ώστε να παρακολουθούν την περιοχή επιχειρήσεων και να συγκεντρώνουν δεδομένα. Τα συστήματα αυτά συνδυάζονται με μεγάλη πτητική εμβέλεια, που μπορεί να υπερβεί τα 1.500 χιλιόμετρα, και εξαιρετική εργονομία, που επιτρέπει πτήση επί επτά και πλέον ώρες με μικρή κατανάλωση καυσίμου, δίνοντας στα Diamond 62 MPP τη δυνατότητα να δρουν ως επιχειρησιακοί «εγκέφαλοι» για τις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας, παραμένοντας για μεγάλο χρονικό διάστημα στο πεδίο.

Τα νέα αεροπλάνα, αυστριακής κατασκευής, αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του εν εξελίξει προγράμματος «ΑΙΓΙΣ», με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. «Τα αεροπλάνα τα οποία παραλαμβάνουμε σήμερα είναι το πρώτο βήμα. Θα ακολουθήσουν και πολλά ακόμα σύγχρονα, ιδιόκτητα πια ελικόπτερα κατάσβεσης», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Το πιο εμβληματικό έργο το οποίο υλοποιούμε αυτή τη στιγμή είναι η δραστική ανανέωση του στόλου των πυροσβεστικών αεροσκαφών μας, η αναβάθμιση των παλιών Canadair -χαίρομαι που η σύμβαση αυτή τρέχει με μεγάλη ταχύτητα-, αλλά κυρίως η απόκτηση 5+2, 7 συνολικά καινούργιων Canadair 515. Προσωπικά είχα διαπραγματευτεί με τον τότε Πρωθυπουργό του Καναδά, για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την επανεκκίνηση της γραμμής παραγωγής των νέων Canadair. Και μάλιστα, το πρώτο αεροσκάφος παραγωγής, το οποίο έχει και τον κωδικό “Greece 1”, θα είναι το πρώτο καινούργιο 515 το οποίο θα κατασκευαστεί», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος και της Πολιτικής Προστασίας για το έργο τους κατά τη διάρκεια της φετινής αντιπυρικής περιόδου.

«Σε μια εφιαλτική χρονιά για την Ευρώπη, όπου κάηκαν τριπλάσιες εκτάσεις σε σχέση με τον μέσο όρο της τελευταίας εικοσαετίας, εμείς είμαστε λίγο κάτω από τον μέσο όρο των τελευταίων 20 ετών. Προφανώς, κάθε στρέμμα το οποίο χάνεται μας πονάει και προσπαθούμε κάθε χρόνο να γινόμαστε καλύτεροι. Όμως, θα σας ευχαριστήσω και θα σας ζητήσω, και το ξέρετε καλά, τον σχεδιασμό της επόμενης αντιπυρικής περιόδου τον ξεκινάμε αμέσως. Δεν περιμένουμε, προφανώς, να έρθει ο μήνας Μάιος. Αξιοποιούμε τον χειμώνα για δράσεις εκπαίδευσης, για δράσεις πρόληψης, οι οποίες έχει αποδειχθεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικές», επισήμανε ο Πρωθυπουργός.

«Θέλω να κλείσω ευχαριστώντας πολύ θερμά το Υπερταμείο και ειδικά την ομάδα στρατηγικών συμβάσεων, το γνωστό σε όλους μας ως PPF, στο πρόσωπο του Πάνου Σταμπουλίδη. Κλήθηκαν, ξέρετε, να διαχειριστούν έναν τεράστιο όγκο διαγωνισμών, οι οποίοι έπρεπε να τρέξουν εντός ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων, όπως αυτά έχουν καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ταμείο Ανάκαμψης, τα γνωρίζει πολύ καλά και ο κ. Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος πιέζει όλους τους Υπουργούς -και καλά κάνει- να τηρήσουμε όλα τα χρονοδιαγράμματα και τα ορόσημα έτσι ώστε να μη χάσουμε ούτε ένα ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους. Το γεγονός ότι μπορέσαμε, λοιπόν, και υλοποιήσαμε και υλοποιούμε ένα τόσο φιλόδοξο έργο με απόλυτη διαφάνεια και με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα είναι πραγματικά ένα επίτευγμα», συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης σημείωσε από την πλευρά του: «Η σημερινή ημέρα έχει ξεχωριστή σημασία για την Πολιτική Προστασία. Ο κύριος επιχειρησιακός της βραχίονας, το Πυροσβεστικό Σώμα, αποκτά για πρώτη φορά τα δικά του αεροσκάφη. Όχι μισθωμένα, όχι προσωρινά, αλλά ιδιόκτητα μέσα, που εντάσσονται μόνιμα και οργανικά στον επιχειρησιακό του σχεδιασμό.

Η επένδυση αυτή συνοδεύεται από σημαντικό δημοσιονομικό όφελος, καθώς τα αεροσκάφη αυτά καταναλώνουν σημαντικά λιγότερα καύσιμα, απαιτούν μικρότερο προσωπικό υποστήριξης, χαμηλότερο κόστος συντήρησης και παρέχουν πολλαπλάσιες ώρες πτήσης στον ίδιο οικονομικό προϋπολογισμό. Έτσι, η Πολιτική Προστασία μπορεί να πετάει πιο συχνά, να επιτηρεί μεγαλύτερες εκτάσεις, να ανταποκρίνεται ταχύτερα σε κάθε συμβάν, χωρίς να αυξάνει τις δαπάνες της».

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου Παναγιώτης Σταμπουλίδης ανέφερε: «Με την προμήθεια αυτή η επιχειρησιακή ικανότητα του Πυροσβεστικού Σώματος και της Πολιτικής Προστασίας αλλάζει επίπεδο. Πλέον, είμαστε στον πυρήνα και συμμετέχουμε στα πιο σύγχρονα εξοπλιστικά προγράμματα που υπάρχουν στην αγορά. Τα νέα αεροσκάφη έγκαιρης πρόληψης αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για την έγκαιρη αποτύπωση της κατάστασης στο πεδίο και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών».

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία του Πρωθυπουργού:

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στο ελληνικό κοινοβούλιο, κυρία Πρέσβη, κύριοι Αρχηγοί, κυρίες και κύριοι,

Με πολύ μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε σήμερα τα πρώτα ιδιόκτητα αεροσκάφη στην ιστορία του Πυροσβεστικού Σώματος. Και πράγματι, νομίζω ότι είναι μία στιγμή συμβολική, καθώς αυτή η τελετή σηματοδοτεί ουσιαστικά το πρώτο βήμα εφαρμογής και υλοποίησης του πιο φιλόδοξου προγράμματος αναβάθμισης των εναέριων μέσων πολιτικής προστασίας στην ιστορία της πατρίδας μας.

Το Πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ», το οποίο σχεδιάστηκε με πολλή προσοχή από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης -και έχουμε εδώ μαζί μας και προκατόχους Υπουργούς, οι οποίοι ασχολήθηκαν επιμελώς με την υλοποίησή του-, είναι πράγματι ένα εξαιρετικά φιλόδοξο πρόγραμμα.

Ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται και από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και ένα πρόγραμμα το οποίο συνιστά ουσιαστικά τη μεγαλύτερη επένδυση στην ανθεκτικότητα της πατρίδας μας στην ιστορία της. Όμως, μία επένδυση η οποία είναι απολύτως απαραίτητη, αν λάβετε υπόψη τις κρίσεις, τις ποικιλόμορφες κρίσεις τις οποίες καλούμαστε πια να διαχειριστούμε.

Και προφανώς όσο η μάχη με την κλιματική κρίση, με την κλιματική αλλαγή γίνεται πιο δύσκολη, τόσο πρέπει και εμείς να αναβαθμίζουμε τα μέσα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας και τα οποία θέτουμε στη διάθεση των ανθρωπίνων πόρων μας, των πυροσβεστών μας, των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, προκειμένου και αυτοί να επιτελέσουν όσο καλύτερα μπορούν τη δική τους πολύ σημαντική αποστολή.

Έχω μείνει πολύ εντυπωσιασμένος από τις επιχειρησιακές δυνατότητες των νέων αεροσκαφών τα οποία παραλαμβάνουμε σήμερα. Συνιστούν όχι απλά μία ποιοτική αλλαγή, αλλά ένα ποιοτικό άλμα σε σχέση με τις δυνατότητες των προηγούμενων ιπτάμενων μέσων τα οποία είχαμε στη διάθεσή μας για την εναέρια επιτήρηση, για την πρόληψη των πυρκαγιών, για την παρακολούθηση των πυρκαγιών καθώς αυτές εξελίσσονται.

Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να είναι κανείς βαθύς γνώστης της τεχνολογίας για να καταλάβει ότι αυτά τα οποία κάνατε, ενδεχομένως, με το μάτι, τώρα θα γίνονται με τη χρήση των πιο υπερσύγχρονων οπτικών συστημάτων, καμερών και άλλων τεχνολογικών επιτευγμάτων, τα οποία θα σας επιτρέπουν να κάνετε τη δουλειά σας ολοένα και καλύτερα.

Να τονίσω κι εγώ με τη σειρά μου τις δύο παραμέτρους τις οποίες επισήμανε ο κύριος Υπουργός: η πρώτη έχει να κάνει με το κόστος πτήσης, το οποίο είναι πολύ χαμηλότερο σε σχέση με τα μέσα τα οποία είχαμε μέχρι σήμερα στη διάθεσή μας, και η δεύτερη παράμετρος είναι ότι η εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια αντιμετωπίζεται πια μέσα από ένα ενιαίο δόγμα.

Αυτό σημαίνει ότι αν τα μέσα αυτά κριθεί απαραίτητο ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν και για άλλες αποστολές, όπως η επιτήρηση, παραδείγματος χάρη, των συνόρων, αυτό και προφανώς πολλαπλασιάζει συνολικά την ισχύ της πατρίδας μας.

Τα αεροπλάνα τα οποία παραλαμβάνουμε σήμερα είναι το πρώτο βήμα. Θα ακολουθήσουν και πολλά ακόμα σύγχρονα, ιδιόκτητα πια ελικόπτερα κατάσβεσης. Τα δύο πρώτα θα παραληφθούν, καλώς εχόντων των πραγμάτων, το καλοκαίρι του 2026.

Και βέβαια, θα έλεγα ότι το πιο εμβληματικό έργο το οποίο υλοποιούμε αυτή τη στιγμή είναι η δραστική ανανέωση του στόλου των πυροσβεστικών αεροσκαφών μας, η αναβάθμιση των παλιών Canadair -χαίρομαι που η σύμβαση αυτή τρέχει με μεγάλη ταχύτητα-, αλλά κυρίως η απόκτηση 5+2, 7 συνολικά καινούργιων Canadair 515.

Προσωπικά είχα διαπραγματευτεί με τον τότε Πρωθυπουργό του Καναδά, για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την επανεκκίνηση της γραμμής παραγωγής των νέων Canadair. Και μάλιστα, το πρώτο αεροσκάφος παραγωγής, το οποίο έχει και τον κωδικό «Greece 1», θα είναι το πρώτο καινούργιο 515 το οποίο θα κατασκευαστεί. Θα παραδοθεί στην Πολεμική μας Αεροπορία το 2028, με επιχειρησιακές δυνατότητες σημαντικά αναβαθμισμένες, συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας να επιχειρεί το βράδυ, κάτι το οποίο προφανώς αλλάζει πολύ σημαντικά, αναβαθμίζει πολύ σημαντικά τη δυνατότητα την οποία έχουμε να μπορούμε να σβήνουμε φωτιές καθ΄ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Θέλω να κάνω μια πολύ σύντομη αναφορά, ευχαριστώντας από καρδιάς και στο πρόσωπό σας, κ. Αρχηγέ, όλα τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς φτάσαμε πια στην ολοκλήρωση της αντιπυρικής περιόδου του 2025. Νομίζω ότι τα στατιστικά στοιχεία μάς επιτρέπουν να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι. Σε μια εφιαλτική χρονιά για την Ευρώπη, όπου κάηκαν τριπλάσιες εκτάσεις σε σχέση με τον μέσο όρο της τελευταίας εικοσαετίας, εμείς είμαστε λίγο κάτω από τον μέσο όρο των τελευταίων 20 ετών. Προφανώς, κάθε στρέμμα το οποίο χάνεται μας πονάει και προσπαθούμε κάθε χρόνο να γινόμαστε καλύτεροι.

Όμως, θα σας ευχαριστήσω και θα σας ζητήσω, και το ξέρετε καλά, τον σχεδιασμό της επόμενης αντιπυρικής περιόδου τον ξεκινάμε αμέσως. Δεν περιμένουμε, προφανώς, να έρθει ο μήνας Μάιος. Αξιοποιούμε τον χειμώνα για δράσεις εκπαίδευσης, για δράσεις πρόληψης, οι οποίες έχει αποδειχθεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικές.

Έχουμε ήδη δει το αποτύπωμα της τεχνολογίας στην προσπάθεια αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών. Θέλω να τονίσω ότι η δράση η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια με την επιτήρηση των πιο ευαίσθητων οικοσυστημάτων μας με drones έχει αποδώσει θεαματικά αποτελέσματα ως προς τον ταχύτατο εντοπισμό των πυρκαγιών και, κατά συνέπεια, ως προς την πολύ γρήγορη πρώτη απόκρουση. Και προφανώς, αυτό είναι κάτι το οποίο θα συνεχιστεί και θα εντατικοποιηθεί και τον επόμενο χρόνο.

Θέλω να κλείσω ευχαριστώντας πολύ θερμά το Υπερταμείο και ειδικά την ομάδα στρατηγικών συμβάσεων, το γνωστό σε όλους μας ως PPF, στο πρόσωπο του Πάνου Σταμπουλίδη. Κλήθηκαν, ξέρετε, να διαχειριστούν έναν τεράστιο όγκο διαγωνισμών, οι οποίοι έπρεπε να τρέξουν εντός ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων, όπως αυτά έχουν καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Ταμείο Ανάκαμψης, τα γνωρίζει πολύ καλά και ο κ. Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος πιέζει όλους τους Υπουργούς -και καλά κάνει- να τηρήσουμε όλα τα χρονοδιαγράμματα και τα ορόσημα έτσι ώστε να μη χάσουμε ούτε ένα ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους.

Το γεγονός ότι μπορέσαμε, λοιπόν, και υλοποιήσαμε και υλοποιούμε ένα τόσο φιλόδοξο έργο με απόλυτη διαφάνεια και με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα είναι πραγματικά ένα επίτευγμα. Και είναι μία θεσμική κατάκτηση για την Ελληνική Δημοκρατία και μία παρακαταθήκη και για διαγωνισμούς τους οποίους θα κληθούμε να τρέξουμε στο μέλλον, αν σκεφτείτε ότι από την προκήρυξη του διαγωνισμού μέχρι την παράδοση αυτών των τριών αεροσκαφών μεσολάβησαν λιγότερο από δύο χρόνια.

Είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει και σίγουρα μας κάνει υπερήφανους και αισιόδοξους για τον τρόπο με τον οποίο θα τρέξουν και οι επόμενες διαγωνιστικές διαδικασίες.

Να είναι καλοτάξιδα, λοιπόν, τα καινούργια αεροσκάφη. Εύχομαι, κ. Αρχηγέ, καλές προσγειώσεις και με την ευχή ότι θα ακολουθήσουν πολλές ακόμα σημαντικές αναβαθμίσεις στον εξοπλισμό του Πυροσβεστικού Σώματος.

Εξάλλου, αποδείξαμε ότι, ως προς το ανθρώπινο δυναμικό, εννοούμε αυτά τα οποία λέμε, με τις σημαντικές αυξήσεις οι οποίες ήδη έχουν δοθεί στους ενστόλους μας ως ελάχιστη αναγνώριση της τεράστιας υπηρεσίας την οποία προσφέρετε στην πατρίδα.

Σας ευχαριστώ πολύ.