Μητσοτάκης: “Η Ελλάδα κόμβος τροφοδοσίας της Αν. Ευρώπης με αμερικανικό LNG” – Το “ευχαριστώ” Ζελένσκι σε Αθήνα και Τραμπ

Η Ελλάδα μετατρέπεται σε κόμβο τροφοδοσίας της Αν. Ευρώπης με αμερικανικό LNG τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο μέγαρο Μαξίμου.

Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα και ενόψει της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ τον Δεκέμβριο, λέγοντας ότι πλέον δεν θα μπορεί να εισέρχεται «μεταμφιεσμένο» το ρωσικό αέριο στην Ευρώπη.

«Οι σχέσεις αποκτούν πλέον μια νέα διάσταση, της ενεργειακής ασφάλειας, μέσω του υπό διαμόρφωση κάθετου διαδρόμου και του συνδετηρίου άξονα Αλεξανδρούπολης – Οδησσού. Η Ουκρανία αποκτά άμεση πρόσβαση σε διαφοροποιημένες και αξιόπιστες πηγές ενέργειας. Είναι μια καθοριστική συμβολή στην ενεργειακή σταθερότητα, την ασφάλεια», επεσήμανε ο Πρωθυπουργός.

Όπως πρόσθεσε, το σχέδιο γίνεται εφικτό λόγω των υποδομών, της στρατηγικής θέσης, αλλά και των συμφωνιών που υπέγραψε η Ελλάδα μόλις την περασμένη εβδομάδα, δηλώνοντας ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται ως σημείο αναφοράς στην ευρύτερη περιοχή.

«Μιλάμε για την άμεση ενεργοποίηση του κάθετου διαδρόμου, που συνδέει την Ελλάδα με την Ουκρανία», ανέφερε, κάνοντας αναφορά και στη συμφωνία της ΤΕΡΝΑ.

«Η Ελλάδα καθίσταται πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για την πατρίδα σας. Αυτά είναι βήματα στην απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, προσθέτοντας πως η Ελλάδα έχει ως αιχμή την Αλεξανδρούπολη.

«Στεκόμαστε δίπλα στον ουκρανικό λαό. Η Ελλάδα συμπαρατάχθηκε με τον αμυνόμενο, απέναντι σε μια αιματηρή επιχείρηση που παραβιάζει κάθε έννοια κυριαρχίας και νομιμότητας», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, κάνοντας αναφορά στην εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο.

Η Ελλάδα θα παράσχει συνδρομή στη μεταπολεμική ανοικοδόμηση, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Θα είμαστε παρόντες τόσο στον κατασκευαστικό τομέα, μέσω ΣΔΙΤ, όσο και στα σημεία Παιδείας, προστασίας καλλιτεχνικών μνημείων», πρόσθεσε.

Επεσήμανε δε τη σχέση της Ελλάδας με την Οδησσό, την οποία ο πρωθυπουργός έχει επισκεφθεί αυτά τα χρόνια, μετά την έναρξη του πολέμου. «Οι σχέσεις μας έχουν πολύ ισχυρές ρίζες, ενισχύονται και εξελίσσονται», σημείωσε.

Υπενθυμίζοντας την κατοχή στην Κύπρο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι για την Ελλάδα ο σεβασμός των συνόρων είναι μη διαπραγματεύσεων.

«Στην Ελλάδα θα βρείτε έναν σταθερό σύμμαχο. Ταχθήκαμε υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της Ουκρανίας, στην οποία είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε», είπε.

Ζελένσκι: Το ευχαριστώ σε Μητσοτάκη-Τραμπ

Ο Β. Ζελένσκι ανέφερε ότι εκτιμά ιδιαίτερα τη στήριξη της Ελλάδας. «Κάθε βράδυ οι Ρώσοι χτυπούν τις κρίσιμες υποδομές. Οι περισσότεροι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί, οι πηγές του αερίου έχουν γίνει στόχοι για τους βαλλιστικούς πυραύλους» επεσήμανε.

«Η Ρωσία αξίζει τις περαιτέρω κυρώσεις και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την Ελλάδα, που στηρίζει τις πρωτοβουλίες μας για να επιστρέψουν τα απαχθέντα παιδιά στην Ουκρανία, για τους αιχμαλώτους πολέμου από το 2014, που είχε ξεκινήσει η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και από τότε προσπαθούμε να γυρίσουμε τα παιδιά και τους ενήλικες στο σπίτι», είπε.

Επίσης, ευχαρίστησε για τη στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πορεία. «Περιμένουμε από την Ελλάδα τη συμμετοχή της στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Παρουσιάσαμε τις δυνατότητές μας στις σύγχρονες παραγωγές των αμυντικών όπλων. Η Ουκρανία αμύνεται, αλλά ανέπτυξε πολλά όπλα όπου μπορούμε να συνεργαστούμε», τόνισε.

«Η συνεργασία μας είναι ένα σημαντικό μέρος του ενεργειακού πακέτου. Αγαπητέ φίλε, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω εσένα προσωπικά, εσάς και όσους μετείχαν στο να γίνει πραγματικότητα αυτό το σχέδιο», είπε.

«Είναι πολύ σημαντικό ότι στο πρώτο τρίμηνο θα εφαρμοστεί το σχέδιο. Επομένως, έχουμε συμφωνήσει και για άλλες προμήθειες αερίου. Υπάρχουν συμφωνίες, όπως είπε και ο κ. Μητσοτάκης, ενώ ευχαριστούμε και τις αμερικανικές εταιρείες και τον πρόεδρο των ΗΠΑ», τόνισε επίσης ο Ζελένσκι.

Δείτε τις δηλώσεις:

Στο Μέγαρο Μαξίμου παρέστη και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ενέργειας, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου κι ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος, καθώς και η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, για την υπογραφή της ενεργειακής συμφωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες για την μεταφορά αμερικανικού LNG στην Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος που έφτασε στην Αθήνα στις 12:25, συναντήθηκε αρχικά με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα και στη συνέχεια με τον Έλληνα Πρωθυπουργό.