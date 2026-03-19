Μητσοτάκης από Σύνοδο Κορυφής: Η Ευρώπη να προστατεύσει καταναλωτές και επιχειρήσεις

Στην ανάγκη να υπάρξουν σαφείς απαντήσεις από τη σημερινή σύνοδο κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στον χώρο της συνεδρίασης.

«Η κρίση ανέδειξε την ανάγκη της πραγματικής ενεργοποίησης της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της ΕΕ. Η Ελλάδα έσπευσε να στηρίξει την Κύπρο που δέχθηκε επίθεση. Ακολούθησαν πολλές ευρωπαϊκές χώρες και θα ζητήσω σαφή οδικό χάρτη» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Η δεύτερη παρατήρηση του πρωθυπουργού αφορά στις ενεργειακές και οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης. «Η επίθεση στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις μπορεί να οδηγήσει τις τιμές της ενέργειας . Να πρυτανεύσει η λογική και να σταματήσουν οι επιθέσεις σε υποδομές ενέργειας», είπε.

Πέραν αυτού, επισήμανε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει την κρίση. «Η απάντηση πρέπει να είναι εθνική και ευρωπαϊκή. Η Ελλάδα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να στηρίξει την ελληνική οικονομία. Θα χρειαστούμε σε ευρωπαϊκές απαντήσεις, εάν η κρίση παραταθεί. Και αυτό θα είναι αντικείμενο της συζήτησης», εξήγησε.

Η τρίτη επισήμανση του πρωθυπουργού αφορά το ενδεχόμενο νέων προσφυγικών ροών. «Η κρίση δεν πρέπει να οδηγήσει την Ευρώπη να αντιμετωπίσει μια νέα προσφυγική κρίση. Η Ευρώπη δεν μπορεί να ανεχθεί και πάλι μια επανάληψη της κρίσης του 2015. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι όλα τα ενδεχόμενα. Θέλουμε ένα μήνυμα ότι η Ευρώπη θα πρέπει να προστατεύσει τα εξωτερικά της σύνορα»., είπε.