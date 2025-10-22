Μητσοτάκης για Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: Κανείς δεν θα μπορεί να γράψει ονόματα ή να καταλάβει τον χώρο – Ο Δένδιας δεν εξέφρασε διαφωνία

Στην τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση «έφερε μια ρύθμιση που εμπεδώνει την κανονικότητα και το προφανές: ότι το δικαίωμα στη συνάθροιση και τη διαμαρτυρία μπορεί να υπάρχει με την προστασία ενός χώρου ιερού».

Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, πρόσθεσε ότι «το αυτονόητο της διάταξης είναι η προστασία ενός χώρου εθνικής μνήμης. Αυτή η συζήτηση δεν θα συνέβαινε σε καμία άλλη χώρα του κόσμου θα ήταν αυτονόητη». Σχολιάζοντας την απουσία του Νίκου Δένδια από τη βουλή ξεκαθάρισε πως «ο υπουργός Άμυνας δεν εξέφρασε καμία διαφωνία με το περιεχόμενο της διάταξης, τη συνυπέγραψε και θα ψηφίσει».

Σε ό,τι αφορά στον Νίκο Δένδια ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Ο υπουργός Άμυνας, με τον οποίον είχα επικοινωνήσει και προσωπικά πριν καταθέσω τη σχετική διάταξη, δεν εξέφρασε καμία απολύτως διαφωνία για το περιεχόμενο. Τη συνυπέγραψε, θα ψηφίσει σήμερα στην ονομαστική ψηφοφορία και η αρμοδιότητα περνάει και στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Και άλλοι 6 υπουργοί δεν παρέστησαν χθες, δεν είθισται πάντα όλοι οι συναρμόδιοι υπουργοί να παρίστανται στη συζήτηση. Ενδιαφέρον έχει κατά πόσο θα μπορέσουμε να δούμε το Μνημείο με μια φρέσκια ματιά: το πού ξεκινά το Μνημείο και πού τελειώνει η Πλατεία. Γιατί άλλωστε να μονοπωλεί το Μνημείο αυτό τη διαμαρτυρία; Αναμένω πρόταση από το υπουργείο Άμυνας για την ανάδειξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη. Σκοπός δεν είναι να προκαλέσουμε ή να σβήσουμε τα ονόματα. Όμως από δω και πέρα κανείς δεν θα μπορεί να γράψει ονόματα ή να καταλάβει τον χώρο».

«Όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτό αποτελεί προσπάθεια πολιτικού ακτιβισμού που δεν ξεκίνησε από τους γονείς, κακά τα ψέματα. Ξεκίνησε από πολιτικούς που εργαλειοποίησαν κάποιους γονείς». ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε:

«Δεν στρεφόμαστε εναντίον κανενός γονιού. Ο ίδιος μίλησα δημόσια συμπάσχοντας με τον γονιό στο αίτημα που είχε για εκταφή του παιδιού του. Η εκταφή δεν έχει γίνει ακόμα, το τονίζω αυτό, και φαντάζομαι και οι άλλες εκταφές θα γίνουν. Διότι κι αυτό εντάσσεται στη συνωμοσία του ξυλολίου. Θα αναλάβω την ευθύνη μου ως πρωθυπουργός εδώ: δεν απαντήσαμε με τρόπο πιο απόλυτο σε μια εικονική πραγματικότητα που δημιουργήθηκε με μόνο σκοπό να κατηγορηθεί η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά ότι δήθεν συγκάλυψα κάτι. Όταν όμως αποδείχθηκε πως δεν υπήρξε κανένα παράνομο φορτίο, η θεωρία της συγκάλυψης κατέρρευσε», δήλωσε επίσης ο κ. Μητσοτάκης.