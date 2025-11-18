Μητσοτάκης: Δεν θα διαβάσω το βιβλίο του Τσίπρα – Εγώ επιλέγω να μιλάω για το μέλλον, εκείνος για το παρελθόν

Δεν θα διαβάσει το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, παρά μόνο από τις προδημοσιεύσεις, τόνισε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε σχετική ερώτηση σε συνέντευξη του στην ΕΡΤ απαντώντας για το βιβλίο του πρώτου «Ιθάκη» που θα κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες.

Πιο αναλυτικά, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι ο Αλέξης Τσίπρας επικεντρώνεται στο παρελθόν μέσα από το βιβλίο του, επιχειρώντας να ανασυντάξει γεγονότα της θητείας του, ενώ ο ίδιος προτιμά να μιλά για το μέλλον της χώρας.

«Ο κ. Τσίπρας επιλέγει να ξαναγράψει μια ιστορία που έχει ήδη καταγραφεί στη συνείδηση των πολιτών», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η προσέγγισή του τον κάνει να πιστεύει ότι ο πρώην πρωθυπουργός μάλλον αισθάνεται άσχημα για τις εξελίξεις της δικής του θητείας.

Ο πρωθυπουργός έκλεισε με μια μεταφορά: «Δεν ξέρω αν εσείς θα μπαίνατε σε ένα πλοίο που ο καπετάνιος του είχε ήδη ρίξει μία φορά στα βράχια», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η συγκριτική προσέγγιση στο παρελθόν δεν έχει θέση στην τρέχουσα πολιτική ατζέντα.