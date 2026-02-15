MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μενδώνη: Η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη υπήρξε εμβληματική προσωπικότητα της μεταπολιτευτικής Ελλάδας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Την θλίψη της για την απώλεια της Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη, εξέφρασε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη, μιας εμβληματικής προσωπικότητας της μεταπολιτευτικής Ελλάδας δήλωσε η υπουργός.

Όπως σημείωσε «η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη υπήρξε ένα σπάνιο παράδειγμα αρμονικού συνδυασμού της εμβριθούς θεωρητικής σκευής με την αποτελεσματική πολιτική δράση. Δεν δίστασε να αφήσει μια μετεωρική σταδιοδρομία στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών για να μπει στον απαιτητικό στίβο της πολιτικής. Μεταφέροντας ακέραιες σε αυτόν τις αξίες που πρέσβευε και δίδασκε και ως καταξιωμένη επιστήμονας: την προσήλωση στο δημοκρατικό κεκτημένο, την επιδίωξη της καταλλαγής, της μετριοπάθειας και της συνεννόησης στην πολιτική διαδικασία, τον απόλυτο σεβασμό στο κράτος δικαίου και τις αρχές του».

Η Λίνα Μενδώνη αναφερόμενη στη μακρά πορεία της Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη στην πολιτική υπογράμμισε ότι τίμησε όλα ανεξαιρέτως τα κρίσιμα υπουργικά χαρτοφυλάκια που της ανατέθηκαν, καταλείποντας σημαντικό -και κυρίως μετρήσιμο- έργο. «Το πέρασμά της, ειδικότερα, από το Υπουργείο Πολιτισμού υπήρξε μεν σύντομο, άφησε όμως ορατό και ανθεκτικό στον χρόνο αποτύπωμα. Ενώ η θητεία της ως Προέδρου της Βουλής συνάντησε διακομματική αποδοχή. Η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη θα μπορούσε, μολονότι δεν το έπραξε, να σεμνύνεται για πολλές πρωτιές. Από τις πρώτες καθηγήτριες της Νομικής Σχολής και από τις πρώτες γυναίκες ακαδημαϊκούς, η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής, ομοίως η πρώτη Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Όμως τις εξέχουσες θέσεις τις οποίες λάμπρυνε δεν τις κατέκτησε επειδή ήταν γυναίκα, αλλά επειδή ήταν άξια, κάτι που προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη σημασία στην πολύχρονη παρουσία της σε πολλαπλά πεδία του δημόσιου και κοινωνικού βίου».

Καταλήγοντας η υπουργός Πολιτισμού σημειώνει: «Η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη υπήρξε υπόδειγμα ανθρώπου που μετουσίωσε την επιτυχημένη και πανάξια προσωπική σταδιοδρομία σε καθοριστικό εφόδιο για την εμπλοκή στη δημόσια ζωή και την αφειδώλευτη προσφορά σε αυτήν. Οι πολίτες και οι συνάδελφοί της, σε κάθε πεδίο, της το αναγνώρισαν με την εμπιστοσύνη τους, την οποία η ίδια δικαίωσε με το παραπάνω. Στους οικείους της, τους συναδέλφους της και τους πολλούς φίλους της απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια».

Λίνα Μενδώνη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αναβάλλεται λόγω καιρού η εθελοντική δράση αναδάσωσης στο Καλοχώρι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Φρίκη στη Νίκαια: Παρέα νεαρών βασάνισε, βίασε ανήλικο και τραβούσε βίντεο με ανήλικη συνεργό

ΚΑΙΡΟΣ 15 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Μητσοτάκης: Αποχαιρετώ με θλίψη και σεβασμό την Άννα Ψαρούδα, μία αληθινή Κυρία της πολιτικής και της επιστήμης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Κ. Χατζηδάκης: Προχωρούμε στη μάχη με το βαθύ κράτος με μικρές και μεγάλες νίκες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Στ. Παπασταύρου από Μόναχο: Η Ευρώπη να επενδύσει στην ενεργειακή της ασφάλεια