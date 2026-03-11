MENOY

Μενδώνη για Μαρίνο: Ξεδίπλωσε ακέραιο το ταλέντο του και αγαπήθηκε όσο λίγοι από το μεγάλο κοινό

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Γιώργου Μαρίνου, ενός εμβληματικού καλλιτέχνη που ξεδίπλωσε ακέραιο το ταλέντο του και αγαπήθηκε όσο λίγοι από το μεγάλο κοινό» αναφέρει η Λίνα Μενδώνη.

Η υπουργός Πολιτισμού σε ανακοίνωσή της σημείωσε πως «ο χαρισματικός Γιώργος Μαρίνος μας χάρισε αφειδώλευτα το ταλέντο του, όντας ο ίδιος, ο πρώτος -και διαχρονικά το πρότυπο- Έλληνας διασκεδαστής, ο πρώτος εγχώριος σόουμαν, που συνδύαζε μοναδικά την υποκριτική, τη μίμηση, τη μουσική και το τραγούδι. Ποιος δεν θυμάται το πέρασμά του νεότατου Γιώργου Μαρίνου, από την «Οδό Ονείρων» του Μάνου Χατζηδάκι; Και ποιος μπορεί να ξεχάσει τα μοναδικά και καυστικότατα σκετς του για την επτάχρονη δικτατορία;».

«Ο Γιώργος Μαρίνος εισηγήθηκε και επέβαλε με την πολύχρονη παρουσία του στις μπουάτ, ένα νέο τοπίο στη διασκέδαση το οποίο επαναπροσδιόρισε καθοριστικά, και πάντοτε χωρίς την παραμικρή έκπτωση και εκζήτηση. Υπήρξε, ακόμα, από τα πρώτα δημόσια πρόσωπα που μίλησαν θαρραλέα για την προσωπική τους ζωή, αψηφώντας στερεότυπα και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αποκόλληση από παρωχημένες αντιλήψεις και στην εδραίωση της ανοχής ως συστατικού στοιχείου της κοινής μας συμβίωσης. Στον Γιώργο Μαρίνο χρωστάμε πολλά, θα τον θυμόμαστε και θα τον τιμάμε πάντα για την πολύτιμη συνεισφορά του. Στους οικείους του, τους συναδέλφους του και τους άπειρους φίλους του απευθύνω τα ειλικρινέστατα συλλυπητήρια μου» καταλήγει η ανακοίνωση.

