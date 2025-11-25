Μαρινάκης για Τσίπρα: Έκανε στο βιβλίο του τη Ρίγα πρωτεύουσα της Εσθονίας, είναι η Λέσβος και η Μυτιλήνη του εξωτερικού

Ένα γεωγραφικό λάθος που εντόπισε στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» επισήμανε σήμερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως ανέφερε στο OPEN ο πρώην πρωθυπουργός γράφει μέσα για τη… Ρίγα της Εσθονίας (σ.σ. η Ρίγα είναι πρωτεύουσα της Λετονίας).

«Ζητώ συγγνώμη από τον Αλέξη Τσίπρα για κάτι. Ήμουν από αυτούς που είχα πιστέψει ότι μπορεί να υπάρχει σκιώδης συγγραφέας στο βιβλίο του. Βλέπω τη σελίδα 212 και την αναφορά στη “Ρίγα της Εσθονίας” που δεν υπάρχει. Είναι η Λέσβος και η Μυτιλήνη του εξωτερικού. Κατάλαβα από τις γνώσεις της γεωγραφίας ότι ο συγγραφές είναι ο Αλέξης Τσίπρας» είπε στο ΟΡΕΝ ο κ. Μαρινάκης αναφερόμενος στα όσα είχε πει ο πρώην πρωθυπουργός σε επίσκεψή του στο νησί του ανατολικού Αιγαίου τον Νοέμβριο του 2015.

«Γράφει ο κ. Τσίπρας ότι “το άτυπο Eurogroup στη Ρίγα της Εσθονίας στις 24 Απριλίου ήταν σημείο καμπής”» διάβασε την επίμαχη φράση ο κ. Μαρινάκης.

«Έτσι για να αντιληφθούμε τον πραγματικό συγγραφέα» κατέληξε χαμογελώντας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.