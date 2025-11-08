Μαρινάκης για επίθεση στα γραφεία της Ομάδας Αλήθειας: “Η αλήθεια ενοχλεί – Η ΕΛΑΣ θα εντοπίσει και θα συλλάβει τους δράστες”
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Την επίθεση που σημειώθηκε στα γραφεία του Ελλάδα 24 και της Ομάδας Αλήθειας καταδίκασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο κ. Μαρινάκης καταδίκασε απερίφραστα το περιστατικό, τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες δεν πρόκειται να εκφοβίσουν όσους υπηρετούν την ενημέρωση και την ελευθερία του λόγου.
Αναλυτικά η ανάρτηση
«Η επίθεση στα γραφεία του Ελλάδα 24 και της Ομάδα Αλήθειας είχε ως στόχο να τους φοβίσει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συμβεί το εντελώς αντίθετο. Η αλήθεια ενοχλεί.
Είμαστε βέβαιοι ότι, για ακόμα μία φορά, η ΕΛΑΣ θα εντοπίσει και θα συλλάβει τους δράστες για να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη.»
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Χριστοδουλίδης: Η Ελλάδα ήταν και παραμένει ο πιο σταθερός και ανιδιοτελής σύμμαχος της Κυπριακής Δημοκρατίας
- Βορίζια: Αρνήθηκε κάθε εμπλοκή ο έγκλειστος γαμπρός του 39χρονου θύματος – Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των όπλων
- Σε εξέλιξη οι εργασίες στις πληγείσες από τον “Daniel” γέφυρες της Θεσσαλίας