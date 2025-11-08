MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για επίθεση στα γραφεία της Ομάδας Αλήθειας: “Η αλήθεια ενοχλεί – Η ΕΛΑΣ θα εντοπίσει και θα συλλάβει τους δράστες”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Την επίθεση που σημειώθηκε στα γραφεία του Ελλάδα 24 και της Ομάδας Αλήθειας καταδίκασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο κ. Μαρινάκης καταδίκασε απερίφραστα το περιστατικό, τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες δεν πρόκειται να εκφοβίσουν όσους υπηρετούν την ενημέρωση και την ελευθερία του λόγου.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Η επίθεση στα γραφεία του Ελλάδα 24 και της Ομάδα Αλήθειας είχε ως στόχο να τους φοβίσει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συμβεί το εντελώς αντίθετο. Η αλήθεια ενοχλεί.

Είμαστε βέβαιοι ότι, για ακόμα μία φορά, η ΕΛΑΣ θα εντοπίσει και θα συλλάβει τους δράστες για να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη.»

Παύλος Μαρινάκης

