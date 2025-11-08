MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Καμένο γκαζάκι βρέθηκε στην είσοδο του site της Ομάδας Αλήθειας

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Καμένο γκαζάκι εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου 8 Νοεμβρίου έξω από τα γραφεία του site της Ομάδας Αλήθειας.

Σύμφωνα με το protothema.gr, σήμερα νωρίς το πρωί ειδοποιήθηκε η αστυνομία από γείτονες για καμένο γκαζάκι μπροστά στην είσοδο των γραφείων της ιστοσελίδα ellada24.gr στην Παλλήνη, που ανήκει στην Ομάδας Αλήθειας.

Αξίζει να σημειωθεί πως πολύ κοντά, ακριβώς δίπλα για την ακρίβεια, υπάρχει παιδικός σταθμός.

Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο για την περισυλλογή των στοιχείων και καταθέσεις ενώ την υπόθεση ανέλαβε η κρατική ασφάλεια.

Ομάδα Αλήθειας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

ΗΠΑ: Ακυρώθηκαν δεκάδες πτήσεις από την έλλειψη ελεγκτών – “Παραλύουν” τα αεροδρόμια λόγω του shutdown

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Κ. Τσουκαλάς: Έχει περάσει μία εβδομάδα και ο πρωθυπουργός δεν έχει πει λέξη για το συμβάν στα Βορίζια

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τον έπιασαν να αφήνει ογκώδη και μπάζα σε πεζοδρόμιο και τον συνέλαβαν!

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Μαγικός Αντετοκούνμπο: Οδήγησε τους Μπακς στη νίκη επί των Μπουλς με 41 πόντους

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Formula 1: Ο Νόρις πήρε την pole position για τον αγώνα Sprint του Σάο Πάολο

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Μαυρίκιος Μαυρικίου: Ξέσπασε για την Κύπρο και την Eurovision – “Πάρθηκε μια απόφαση που προσβάλλει τους ντόπιους καλλιτέχνες”