Καμένο γκαζάκι βρέθηκε στην είσοδο του site της Ομάδας Αλήθειας

Καμένο γκαζάκι εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου 8 Νοεμβρίου έξω από τα γραφεία του site της Ομάδας Αλήθειας.

Σύμφωνα με το protothema.gr, σήμερα νωρίς το πρωί ειδοποιήθηκε η αστυνομία από γείτονες για καμένο γκαζάκι μπροστά στην είσοδο των γραφείων της ιστοσελίδα ellada24.gr στην Παλλήνη, που ανήκει στην Ομάδας Αλήθειας.

Αξίζει να σημειωθεί πως πολύ κοντά, ακριβώς δίπλα για την ακρίβεια, υπάρχει παιδικός σταθμός.

Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο για την περισυλλογή των στοιχείων και καταθέσεις ενώ την υπόθεση ανέλαβε η κρατική ασφάλεια.