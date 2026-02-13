MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Φασίζουσα λογική από την Ζωή Κωνσταντοπούλου, αυτό που κάνει ξεπερνάει την χυδαιότητα

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Δριμεία επίθεση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και όσους «την ξεπλένουν πολιτικά» εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή όσα συνέβησαν χθες με τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Αρχικά ο κ. Μαρινάκης είπε στον ΣΚΑΪ ότι «δεν είναι το ίδιο αυτός που αντιδρά και δικαιολογημένα όπως ο κ. Γεωργιάδης και κάποιος που βρίζει και προσβάλει. Αυτό δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση. Αντιπαράθεση είναι να σε κατηγορήσει κανείς πολιτικά. Αυτό που κάνει η Κωνσταντοπούλου ξεπερνάει τη χυδαιότητα, να αποκαλεί κηφήνες και δολοφόνους τους βουλευτές της ΝΔ».

«Επειδή η πραγματική Κωνσταντοπούλου είναι αυτή που φεύγουν από δίπλα της βουλευτές, το προσωπείο είναι μια δήθεν επαναστάτρια που τα βάζει δήθεν με το σύστημα», συνέχισε ο κ. Μαρινάκης.

«Είναι ένας κακός άνθρωπος που κάνει ό,τι χειρότερο. Κάνει καριέρα στην πλάτη πονεμένων ανθρώπων. Επενδύουν πολιτικά στον πόνο θυμάτων τραγωδιών. Αυτό είναι ένα μοτίβο και έχω μιλήσει για το κίνημα των τυμβωρύχων» πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σημειώνοντας, επίσης, ότι «την ίδια ρητορική είχαν και κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Ανδρουλάκης χαρακτήριζε ενορχηστρωτή τον πρωθυπουργό και ο Φάμελλος ρωτούσε χυδαία για τον θάνατο ενός νεαρού ανθρώπου».

«Πρέπει να αντιδράσουμε γιατί αν δεν το κάνουμε, το “τέρας” θα σε φάει. Εμείς δεν την έχουμε κάνει συνομιλήτρια την κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν συνυπογράψαμε πρόταση δυσπιστίας μαζί της όπως το ΠΑΣΟΚ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτοί που ξεπλένουν τέτοιες φασίζουσες λογικές με τον να μην την αποκλείουν και να την εντάσσουν στις προοδευτικές δυνάμεις», κατέληξε για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ο κ. Μαρινάκης.

Ερωτηθείς, στη συνέχεια, για όσα κατήγγειλε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος για τον ΣΥΡΙΖΑ και την κόντρα που είχαν για τη διοίκηση της Τράπεζας Αττικής, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για «ανατριχιαστική δήλωση» από τον Γιάννη Στουρνάρα, επισημαίνοντας ότι «το πιο φοβερό είναι ότι ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης αυτής (σ.σ. ο Αλέξης Τσίπρας) επανέρχεται με κεντρικό σύνθημα τα καθαρά χέρια».

«Ο “καθαρός” Τσίπρας και ο “καθαρός” ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κυβέρνηση των παραυπουργείων δικαιοσύνης, των προγραφών δημοσιογράφων και των αμετακλήτως καταδικασμένων υπουργών. Αυτοί οι άνθρωποι κουνάνε το δάχτυλο για το κράτος δικαίου. Ο κ. Τσίπρας πρέπει να απαντήσει, δεν μπορεί να παραμείνει σιωπηλός», κατέληξε ο Παύλος Μαρινάκης.

