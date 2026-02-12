Νέα ένταση στη Βουλή – Γεωργιάδης σε Κωνσταντοπούλου: “Είμαι αυτός που θα σε βάλει φυλακή – Θα σου κάνω 15 μηνύσεις την εβδομάδα”

Τη ρεβάνς από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου επιχείρησε να πάρει ο Άδωνις Γεωργιάδης, που όπως είχε προαναγγείλει με ανάρτησή του ήρθε στη Βουλή για να απαντήσει στις κατηγορίες της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Λαμβάνοντας τον λόγο επί προσωπικού, ο υπουργός Υγείας σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κατηγόρησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ότι «αποτελεί ό,τι πιο τοξικό, δηλητηριώδες, κακοποιητικό έχει περάσει από αυτή τη Βουλή εδώ και χρόνια».

«Πρώτοι από όλους το γνωρίζουν οι βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας της, έχει αποχωρήσει το 40%, κανένας κανονικός άνθρωπος δεν μπορεί να την αντέξει» είπε αιχμηρά με αφορμή την ανεξαρητοτοποίηση Καραγεωργοπούλου, για τις καταγγελίες της οποίας, ότι «της κάνατε υποδείξεις για να εξυπηρετήσετε συμφέροντα, το μόνο που είχατε να πείτε είναι η αγάπη θα κερδίσει», όπως πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, είπε ότι “είστε η μόνη από που στα τρία χρόνια, το 40% της κοινοβουλευτικής ομάδας «σας έχει φτύσει»”.

Για το θέμα της τραγωδίας στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα, ο κ. Γεωργιάδης επέμεινε ότι «ουδέποτε υπερασπίστηκα τη Βιολάντα», ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «είπα ότι η εταιρεία έχει πάρει διεθνή βραβεία».

Προαναγγέλλοντας ότι την Δευτέρα θα καταθέσει μήνυση εναντίον της περιλαμβανομένων και των σημερινών, ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Εγώ δε σας φοβάμαι, κάθε μέρα και μία μήνυση!».

Αναφερόμενος στη νυχτερινή επίσκεψη της Ζωής Κωνσταντοπούλου σε αστυνομικό τμήμα για να καταθέσει μήνυση εναντίον του, ο υπουργός ανέφερε το έμαθε από μήνυμα που δέχτηκε από φίλο του αστυνομικό που σχολίαζε μέχρι και το… ντύσιμό της.

«9 λεπτά πριν λήξει η προθεσμία πήγε στα Εξάρχεια να κάνει μήνυση. Για να καταλάβετε που έχουμε μπλέξει», όπως είπε.

Απαντώντας δε στα περί υπεράσπισης του Γιάννη Παναγόπουλου, τόνισε πως εκείνος σέβεται το τεκμήριο αθωότητας, εν αντιθέσει με την πολιτική του αντίπαλο που όπως είπε «μόνο από βιαστές ξέρει».

Το αποκορύφωμα της μεταξύ τους έντασης ήταν όταν μετά τις συνεχείς διακοπές που δεχόταν, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφώνησε: «Φτάνει με αυτή την τραμπούκο! Δεν την έχω διακόψει αυτή την ανάγωγη! Δεν θέλω καμία διακοπή από αυτή τη γελοία! Θα μάθει επιτέλους αγωγή, αυτό που δεν της έμαθε ο πατέρας και η μάνα της! Είμαι αυτός που θα σε κλείσει φυλακή, θα σου κάνω 15 μηνύσεις την εβδομάδα! Δεν θα κάνεις εσύ σε μένα το μπούλινγκ που κάνεις σε όλη την Ελλάδα!».

«Άλλα είπατε για τη Βιολάντα. Είστε κοινοβουλευτικός άνδρας εσείς; Να μας εξηγήσετε, τι κυβέρνηση είναι αυτή βυσματωμένη με το παρακράτος;» διερωτήθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας τον κ. Γεωργιάδη για «γλοιώδεις προσπάθειες» να την προσεγγίσει ήδη από το 2015, αλλά και αργότερα.

Δείτε το βίντεο