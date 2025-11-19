MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: “Εμείς πήραμε 5,4 δισεκατομμύρια με υπερφορολόγηση από τους παρόχους ενέργειας”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ο Παύλος Μαρινάκης τοποθετήθηκε στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης όπου συζητείται το σχέδιο νόμου για τον εκσυγχρονισμό της ΕΡΤ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσε ένα απόσπασμα από την τοποθέτησή του, σημειώνοντας στη λεζάντα:

«Λένε από την αντιπολίτευση ότι κάνουμε “δωράκι” στους παρόχους ενέργειας, εμείς που για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων πήραμε 5,4 δις από τους παρόχους.

Στη Βουλή για το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της ΕΡΤ και τις εφαρμοστικές ρυθμίσεις του κανονισμού για την ελευθερία των ΜΜΕ (ΕΜFA)».

Παύλος Μαρινάκης

