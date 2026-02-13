Μ. Θεμιστοκλέους: Χρειάζεται να διορθωθούν πολλά αλλά από την ίδρυσή του – Το ΕΣΥ βρίσκεται στην καλύτερή του φάση

Για μια σαφή βελτίωση της κατάστασης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, έκανε λόγο ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινή Παρέα» με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.

«Το σύστημα υγείας βρίσκεται στην καλύτερη φάση που έχει υπάρξει ποτέ. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται πάρα πολλά να γίνουν, πολλά να διορθωθούν ακόμη και να βελτιωθούν αλλά αν το συγκρίνει κανείς, ακόμη και από την ίδρυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, βρίσκεται στην καλύτερή του φάση» είπε χαρακτηριστικά.

«Αυτή τη στιγμή ανακαινίζουμε 156 Κέντρα Υγείας σε όλη τη χώρα, 86 τμήματα επειγόντων περιστατικών στα νοσοκομεία.

Αυτή τη στιγμή έχουμε το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ το Εθνικό Σύστημα Υγείας, άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι φτιάχνουμε έργα αλλά δεν υπάρχει προσωπικό. Στα νοσοκομεία των μεγάλων αστικών κέντρων, μπορεί να φτάνουν μέχρι και το 1/5 περισσότερο προσωπικό. Είναι μια τεράστια αλλαγή που έχει γίνει στο σύστημα και σε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό. Οι αντιδράσεις που υπάρχουν, γιατί αναφερθήκατε σε αυτές, είναι πολύ ελάχιστες εξαιρέσεις, οι οποίες είναι σαφώς πολιτικά τοποθετημένες και οι οποίες πάντα θα υπάρχουν» περιέγραψε ο κ. Θεμιστοκλέους.

«Οι εργαζόμενοι κάνουν κριτική και οποιαδήποτε αξιόπιστη και καλόπιστη κριτική λαμβάνεται υπόψη και βοηθάει και στο να βελτιωθούν τα πράγματα. Εγώ είμαι γιατρός στο σύστημα είκοσι χρόνια και μιλάω με τους συναδέλφους μου, αλλά σας λέω ότι ειδικά οι κινητοποιήσεις των τελευταίων δύο χρόνων δεν έχουν ξεπεράσει το 1%» σημείωσε.

Σε σχέση με την αξιολόγηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας από τους ασθενείς, ο Υφυπουργός επισήμανε ότι είναι η πρώτη φορά που οι ίδιοι οι ασθενείς που χρησιμοποίησαν το σύστημα, έδωσαν την αξιολόγηση, σε σύγκριση με το παρελθόν όπου το δημοσκοπικό αποτέλεσμα από ένα δείγμα, για παράδειγμα, χιλίων ατόμων, τοποθετούνταν με πολιτική σκοπιά.

«Είστε ευχαριστημένος από το σύστημα υγείας; Αν ήσουν του κόμματος της αντιπολίτευσης έλεγες, όχι. Και δημιουργούνταν μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα, λόγω και των φωνών που αναφέραμε προηγουμένως, όλα καταρρέουν, όλα διαλύονται κτλ.

Αυτή τη στιγμή με ένα δείγμα που ξεπερνάει τους 40.000 ασθενείς, άτομα τα οποία μπήκαν στο νοσοκομείο και νοσηλεύτηκαν, όλοι αυτοί δίνουν μια πολύ καλή εικόνα, πλήρως ρεαλιστική. Δηλαδή ακόμη και οι αδυναμίες που μας υποδεικνύουν είναι πραγματικές και το 75% απ’ όσους νοσηλεύτηκαν από ένα τεράστιο δείγμα χαρακτηρίζει τη νοσηλεία του είτε καλή είτε πολύ καλή» ανέφερε.

Σχετικά με τις ελλείψεις σε ιατρικές ειδικότητες, γεγονός που συζητήθηκε πολύ την περίοδο της πανδημίας όταν έλειπαν κυρίως αναισθησιολόγοι και εντατικολόγοι, ο κ. Θεμιστοκλέους περιέγραψε πού βρισκόμαστε σήμερα.

«Είναι ανάλογα με την ειδικότητα. Για αναισθησιολόγους εφαρμόστηκε ένα πρόγραμμα και αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουμε αυτό που είχαμε το 2022-2023» ανέφερε, έχουν προσληφθεί καινούριοι αναισθησιολόγοι, ενώ παραμένουν κάποιες ειδικότητες οι οποίες είναι προβληματικές και για αυτό και δίνονται κίνητρα. Οι νέοι γιατροί δεν επιλέγουν να πάνε παθολογία ή γενική ιατρική, εξήγησε ο Υφυπουργός, γι’ αυτό και έχει υπάρχει το κίνητρο των 40.000 ευρώ εφάπαξ.

Οι ελλείψεις στο νοσηλευτικό προσωπικό αποτελούν το μεγαλύτερο πρόβλημα, παραδέχθηκε ο Υφυπουργός, όχι μόνο για το δικό μας Σύστημα Υγείας, αλλά και για την υπόλοιπη Ευρώπη.«Θα δοθούν κάποια κίνητρα στους νοσηλευτές και γίνεται η συζήτηση για την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά» επισήμανε, ενώ, θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις, σύμφωνα με όσα ανέφερε, όταν ολοκληρωθεί η συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, γιατί δεν είναι μόνο θέμα του υπουργείου Υγείας, πάντως εντός του έτους.

Σχετικά με το ηλεκτρονικό «βραχιολάκι» και τους χρόνους αναμονής στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, ο κ. Θεμιστοκλέους είπε χαρακτηριστικά «πριν έναν χρόνο ο μέσος χρόνος αναμονής στη χώρα ήταν 9 ώρες. Αυτή τη στιγμή που είναι και μήνας που έχουμε αύξηση στα ΤΕΠ λόγω της γρίπης, είναι 4,5 ώρες. Είναι μία πολύ μεγάλη διαφορά. Τέσσερις και μισή ώρες είναι κοντά στον μέσο ευρωπαϊκό όρο».

Το σύστημα ψηφιακής ιχνηλάτησης ασθενών εφαρμόζεται σχεδόν στα μισά νοσοκομεία ήδη και μέσα στους επόμενους μήνες θα επεκταθεί σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία.

Όσο αφορά το πρόγραμμα ανακαινίσεων και αναβαθμίσεων στα ΤΕΠ και στα Κέντρα Υγείας, ανέφερε τα εξής:

«Οι ανακαινίσεις γίνεται σε 86 τμήματα επειγόντων περιστατικών. Θα έχουν όλα ολοκληρωθεί μέχρι τον Αύγουστο του 2026 και συνεχώς παραδίδονται νέα ΤΕΠ. Είδαμε στον Ερυθρό, στο Ιπποκράτειο, στο Γεννηματάς στη Θεσσαλονίκη, είναι παντού, συνεχώς θα έχουμε τις παραδόσεις γιατί ολοκληρώνονται οι ανακαινίσεις και αφορά όλη τη χώρα. Δεν αφορά μόνο την Αττική».

Όσο αφορά τον χρόνο αναμονής για ραντεβού με γιατρό στα νοσοκομεία της χώρας, ο κ. Θεμιστοκλέους μίλησε για «τελείως ριζική αλλαγή» καθώς από τους 8-12 μήνες που ήθελε κανείς να κλείσει ραντεβού, με γαστρεντερολόγο στην Αττική, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή βρίσκει ραντεβού μέσα σε 4 με 5 ημέρες.

«Οι πολίτες μπορούν να κλείνουν ραντεβού στο 1566, στο MyHealth App και στο finddoctors.gov.gr και σας λέω ότι από τα 4 εκατομμύρια που δίναμε ραντεβού, είναι στα 10 εκατομμύρια. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη αύξηση πέρα από την ενοποίηση των συστημάτων και τη βελτίωση της ψηφιακής εικόνας. Έχουμε πολύ μεγάλες μειώσεις στα ραντεβού» ανέφερε.

«Ότι χρειάζονται περισσότεροι γιατροί, χρειάζονται περισσότεροι. Αλλά δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν είναι αυτό που σας είπα στην αρχή. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν και πολλά πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν. Αλλά αυτή τη στιγμή το Εθνικό Σύστημα Υγείας βρίσκεται στην καλύτερη φάση που έχει υπάρξει ποτέ. (…)

Δέχομαι ότι προβλήματα μπορεί να υπάρχουν. Το σύστημα υγείας είναι δυναμικό. Εγώ είμαι στο Υπουργείο Υγείας επτά χρόνια. Δεν υπάρχει κανένα σύστημα υγείας στην Ευρώπη που να μην έχει προβλήματα. Είναι ένας πολύ δύσκολος τομέας» συμπλήρωσε ο Υφυπουργός.

Σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς, ειδικά σε σχέση με τη γρίπη, ερωτηθείς σχετικά ανέφερε ότι παρ’ όλο που το εμβόλιο για να δράσει θέλει περίπου δύο εβδομάδες, καλό είναι κάποιος που έχει κάποια προβλήματα να το κάνει ακόμη και τώρα, αλλά κανονικά το εμβόλιο πρέπει να γίνεται νωρίτερα γιατί το peak της γρίπης είναι αυτές τις μέρες. Μάλιστα τώρα, σύμφωνα και με τα τελευταία στοιχεία του ΕΟΔΥ σημειώνεται μια μικρή κάμψη όσον αφορά την γρίπη.

Στα της πολιτικής επικαιρότητας, ειδικά σε σχέση με την σφοδρή αντιπαράθεση του Υπουργού Υγείας κ. Γεωργιάδη και της κ. Κωνσταντοπούλου, προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, κληθείς να κάνει κάποιο σχόλιο, ο κ. Θεμιστοκλέους τόνισε ότι «υπάρχει τοξικότητα και μπούλινγκ».

«Είδαμε εχθές μια εικόνα. Ξεχάστε αν είναι ο Άδωνις και η Κωνσταντοπούλου, κάποιον να αποκαλεί ελεεινό υποκείμενο, αυτό δεν υπάρχει πιο κάτω να πάει όχι μόνο ο πολιτικός κόσμος, αλλά φανταστείτε εσείς να μιλάτε με κάποιον με τον οποίο έχετε διαφωνία. Χθες είχαμε μια τραγική εικόνα από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Λαϊκά, θα πούμε ότι κάνει μπούλινγκ και πήρε μια πολύ καλή απάντηση από τον Υπουργό τον κύριο Γεωργιάδη, προσπαθώντας να οριοθετήσει ξανά τον κοινοβουλευτικό διάλογο. Αλλά όσοι δεν έχουν δει, θα πρέπει να δουν πώς αρχίζει αυτή η αντιπαράθεση και σας λέω αρχίζει με την κ. Κωνσταντοπούλου να αποκαλεί τον κύριο Γεωργιάδη ελεεινό υποκείμενο.

Η τοξικότητα δεν είναι και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Κλείστε λίγο τα μάτια, αφήστε τα ονόματα έξω, Κωνσταντοπούλου και Άδωνις και φανταστείτε εσείς να είστε σε διαφωνία με κάποιο συνάδελφό σας και να σας λέει ελεεινό υποκείμενο. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι και από τη μία και από την άλλη πλευρά, η τοξικότητα. Υπάρχει σαφής τοξικότητα, σαφές μπούλινγκ από την πλευρά της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η οποία είναι γνωστή εδώ και πάρα πολλά χρόνια αυτή η κατάσταση. (…)

Ο ευτελισμός του Κοινοβουλίου δεν είναι ασχέτως ευθύνης. Και είναι και κάτι στο οποίο όλο το πολιτικό σύστημα θα πρέπει να αντιδράσει.

Μην το γενικοποιούμε. Δεν είναι ασχέτως ευθύνης. Όταν κάποιος χρησιμοποιεί το Κοινοβούλιο ή τον λόγο με τέτοιο τρόπο, είτε για να προκαλέσει αντίδραση αλλά κυρίως ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλο, είναι για να κερδίσει τηλεοπτικό χρόνο. Αυτό που είπατε εσείς γιατί δε γίνεται συζήτηση, γιατί η κυρία Κωνσταντοπούλου μετατρέπει και κάθε φορά τροφοδοτεί ένα θεριό που πρέπει να γίνεται χειρότερη από την προηγούμενη φορά. Δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό».