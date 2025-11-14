MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λαφαζάνης: Δεν συνάντησα τον Μεντβέντεφ, αυτά είναι χονδροειδή ψέματα – Πρώτη φορά λέει ψέματα ο Τσίπρας;

Φωτογραφία: INTIME
|
THESTIVAL TEAM

«Αυτά είναι χονδροειδή ψέματα. Εγώ δεν έχω κάνει καμία συνάντηση με τον Μεντβέντεφ πόσω μάλλον με τον Ήσυχο και τη Βαλαβάνη», δήλωσε το πρωί της Παρασκευής στον Status FM 107.7 ο πρώην υπουργός Παναγιώτης Λαφαζάνης. «Είναι αστεία πράγματα αυτά», τόνισε.

«Πρώτη φορά λέει ψέματα ο Αλέξης Τσίπρας; Για πιο κρίσιμα και σοβαρά θέματα είπε ψέματα για αυτό θα έλεγε αλήθεια;» σημείωσε ο κ. Λαφαζάνης.

Ο ίδιος βέβαια εξέφρασε την επιφύλαξή του ότι γράφονται αυτά στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, αφού πρόκειται για διαρροές του Κώστα Βαξεβάνη και της εφημερίδας Documento.

«Από τον Αλέξη Τσίπρα τα περιμένω όλα πλέον. Βρίσκεται σε δεινή θέση. Θέλει να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα», είπε για τον πρώην πρωθυπουργό. «Έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επιβάρυνση όλων μας», υπογράμμισε.

Ο κ. Λαφαζάνης επιφυλάσσεται να απαντήσει σε όσα θα αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του για τον ίδιο αλλά και για τη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον Κώστα Βαξεβάνη, στην «Ιθάκη» περιγράφεται μία συνάντηση στη Μόσχα με τον Ντμίτρι Μεντβέντεφ, όπου τρία στελέχη του υπουργείου, (Νάντια Βαλαβάνη, Κώστας Ήσυχος και Παναγιώτης Λαφαζάνης) περιγράφονται από τον Αλέξη Τσίπρα ως «γραφικές καρικατούρες» που αποκαλούν τον Μεντβέντεφ σύντροφο, και «τους κοιτάει ο Μεντβέντφ και γελάει».

