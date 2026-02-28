MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης για τα τρία χρόνια από τα Τέμπη: Αυτές τις ώρες ενωνόμαστε, θυμόμαστε και διδασκόμαστε

THESTIVAL TEAM

Τρία χρόνια μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στέλνει μήνυμα σεβασμού και ενότητας, καλώντας την Πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της, να διορθώσει τα λάθη και τα κενά στη λειτουργία της και να διασφαλίσει ότι μια τέτοια τραγωδία δεν θα επαναληφθεί. 

Αναλυτικά το μήνυμα του κ. Μητσοτάκη

Τρία χρόνια από το δυστύχημα στα Τέμπη που πλήγωσε όλους τους Έλληνες, η μνήμη των θυμάτων και ο πόνος των συγγενών συναντώνται σε ένα κοινό αίτημα: οι ευθύνες για την τραγωδία να αποδοθούν με τρόπο αυστηρό, αλλά και αμερόληπτο στη δίκη που ξεκινά. Ενώ η Πολιτεία να διορθώσει γρήγορα κενά και λάθη στη λειτουργία της, ώστε ο τόπος μας να μην ξαναβιώσει ένα τέτοιο δράμα.
Υποδεχόμαστε τη θλιβερή επέτειο δείχνοντας τον σεβασμό που της αρμόζει. Μακριά από ακραίες απόψεις ή συμπεριφορές που την υποβιβάζουν σε κομματικό σύνθημα. Και γυρίζοντας την πλάτη σε όσους προσπάθησαν με ψέματα, φήμες και σενάρια να εκμεταλλευτούν για τους δικούς τους στόχους ένα εθνικό πένθος. Αυτές τις ώρες, ενωνόμαστε. Θυμόμαστε και διδασκόμαστε. Τιμούμε και δρούμε.

