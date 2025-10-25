MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης για το SMS για την οδική ασφάλεια: “Δεν δαπανήθηκε από το κράτος ούτε ένα ευρώ – Καμία παραβίαση προσωπικών δεδομένων”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ο υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης έκανε μία ανάρτηση με αφορμή τα σχόλια για το SMS που έστειλε το υπουργείο Μεταφορών στους πολίτες για την οδική ασφάλεια της ημέρες του τριημέρου της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Ο κ. Κυρανάκης απαντάει σε αυτού που όπως λέει «είδαν «σκάνδαλο» ακόμη και στην αποστολή μηνύματος υπέρ της οδικής ασφάλειας και της προστασίας της ζωής».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Γι αυτούς που είδαν «σκάνδαλο» ακόμη και στην αποστολή μηνύματος υπέρ της οδικής ασφάλειας και της προστασίας της ζωής, απαντώ:

  1. Δεν έγινε καμία ανάθεση, δεν δαπανήθηκε από το κράτος ούτε ένα ευρώ για το SMS, η αποστολή έγινε από την COSMOTE, τη VODAFONE και τη NOVA στους δικούς τους συνδρομητές τους οποίους και ευχαριστούμε που αποδέχθηκαν το αίτημά μας.
  2. Δεν υπάρχει καμία παραβίαση προσωπικών δεδομένων για τον απλό λόγο ότι η αποστολή έγινε από τις εταιρείες κινητής χωρίς να γνωρίζει το Υπουργείο ούτε ονόματα, ούτε τηλέφωνα, ούτε κανένα άλλο στοιχείο.
  3. Η πρωτοβουλία πάρθηκε κατόπιν πρότασης Συλλόγου οικογενειών θυμάτων τροχαίων.
  4. Για όσους είπαν “Αντί να φτιάξουν δρόμους, στέλνουν SMS”, ας δουν τα στοιχεία του παλιού δρόμου «Πάτρα-Πύργος» και να τα συγκρίνουν με τα σημερινά.
    Η προσπάθεια για να σωθούν ζωές στους Ελληνικούς δρομους είναι συνεχής.
    Γι’ αυτό αλλάξαμε τον ΚΟΚ.
    Γι’ αυτό εφαρμόσαμε αυστηρότερη αστυνόμευση.
    Γι’ αυτό κάναμε το 24ωρο μετρό το Σάββατο.
    Γι’ αυτό βάζουμε τις κάμερες οδικής ασφάλειας.
    Γι’ αυτό μετατρέψαμε την εγκατάλειψη σε κακούργημα.
    Γι’ αυτό φτιάχνουμε καλύτερους δρόμους σε όλη τη χώρα.
    Γι’ αυτό και θα συνεχίσουμε με ακόμη περισσότερα μέτρα ώστε να σωθούν ζωές.

Κωνσταντίνος Κυρανάκης

