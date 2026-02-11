MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Βελόπουλος: Ο πρωθυπουργός σήμερα απέδειξε ότι εκτός από ανιστόρητος είναι και επικίνδυνος

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Σφοδρή κριτική στον πρωθυπουργό με αφορμή την παρουσία του στην ‘Αγκυρα και την συνάντησή του με τον Τούρκο Πρόεδρο, άσκησε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης δήλωσε: «Εξοργιστική και επικίνδυνη η παρουσία και οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη έπειτα από τη συνάντηση του με τον σφαγέα Ερντογάν, καθώς υπέπεσε σε σειρά εγκληματικών τοποθετήσεων, όπου μεταξύ άλλων:

Παραβίασε ο ίδιος την Συνθήκη της Λωζάνης, ισχυριζόμενος ότι οι μειονότητες μπορεί να γίνουν “γέφυρα φιλίας”, αγνοώντας επιδεικτικά ότι με τη Συνθήκη ή Τουρκία παραιτείται από οποιαδήποτε παρέμβαση στην Θράκη, καθώς ξεκαθαρίζεται ότι η μοναδική εθνική μειονότητα είναι η ελληνική μειονότητα στην Τουρκία, ενώ στη Θράκη υπάρχει θρησκευτική και όχι “εθνική” μειονότητα με μοναδική υποχρέωση του ελληνικού κράτους την διδασκαλία του Κορανίου, στην Αραβική.

Ο Κ. Μητσοτάκης ζήτησε να “τιμηθεί η παρακαταθήκη του Κεμάλ Ατατούρκ”, μια τοποθέτηση που είναι εγκληματικό να γίνεται από Έλληνα πρωθυπουργό, καθώς ο Κεμάλ Ατατούρκ ευθύνεται για τις γενοκτονίες των Ελλήνων του Πόντου, της Μικράς Ασίας και της Θράκης.

Παράλληλα, ο κ. Βελόπουλος ανέφερε: «Τέλος ο Μητσοτάκης ζήτησε από τον Ερντογάν να “συνεργαστεί” η Ελλάδα με την Τουρκία στο θέμα των λαθροδιακινητών! Ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει μόνο γέλιο, καθώς όλοι γνωρίζουν πως ο μεγαλύτερος δουλέμπορος και λαθροδιακινητής είναι η Τουρκία, που στέλνει με σχέδιο και συντεταγμένα χιλιάδες λαθρομετανάστες στην χώρα μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα απέδειξε ότι εκτός από ανιστόρητος είναι και επικίνδυνος».

Κυριάκος Βελόπουλος

