Κυρ. Βελόπουλος: Η Ελλάδα έχει έναν και μοναδικό εχθρό την Τουρκία

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, τοποθετήθηκε με αιχμηρό τρόπο σχετικά με το ζήτημα της «αντιπυραυλικής ομπρέλας», θέτοντας μια σειρά από ερωτήματα προς την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό. Στην τοποθέτησή του, ζήτησε διευκρινίσεις για το αν η Ελλάδα θα συμμετάσχει στο συγκεκριμένο αμυντικό σχέδιο, ποιο θα είναι το οικονομικό κόστος για τη χώρα και ποιος θεωρείται ο πραγματικός εχθρός που δικαιολογεί μια τέτοια επένδυση. Ο κ. Βελόπουλος υπογράμμισε πως, κατά την άποψή του, η Ελλάδα έχει έναν και μοναδικό εχθρό —την Τουρκία— και άσκησε κριτική στην κυβερνητική πολιτική των «ήρεμων νερών», η οποία, όπως είπε, οδηγεί σήμερα σε αρνητικά αποτελέσματα για τα εθνικά συμφέροντα.

Αναλυτικά δήλωσε:

«Για την περιβόητη αντιπυραυλική ομπρέλα, πρέπει να ενημερώσει ο κος πρωθυπουργός αν θα περιλαμβάνει αυτή και την Ελλάδα, πόσο κοστίζει, τι θα πληρώσει ο Έλληνας και ποιος είναι ο εχθρός.

Διότι η Ελλάδα έχει έναν και μοναδικό εχθρό: Την Τουρκία, με την οποία ο Έλληνας πρωθυπουργός έχει κηρύξει μόνος του ήρεμα νερά και σήμερα βρίσκουμε τα τραγικά αποτελέσματα μπροστά μας».