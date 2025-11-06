Κουτσούμπας: Ελιγμός της κυβέρνησης για τα ΕΛΤΑ – Δεν παραιτείται του στόχου της να τα κλείσει

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στη σημερινή του ομιλία στη Βουλή για το φορολογικό νομοσχέδιο αναφέρθηκε στην αρχή της ομιλίας του «στο λουκέτο που αιφνιδιαστικά έβαλε η κυβέρνηση στα καταστήματα των ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα, που δικαιολογημένα έχει προκαλέσει την αντίδραση των κατοίκων στις διάφορες περιοχές, όχι μόνο στις απομακρυσμένες, οι οποίοι βλέπουν τις ανάγκες τους να αντιμετωπίζονται και σε αυτή την περίπτωση μόνο ως κόστος».

«Βέβαια, κάτω από τις αντιδράσεις των κατοίκων -και όχι φυσικά των βουλευτών σας που τώρα λούζονται τις συνέπειες των όσων κατά καιρούς σηκώνουν το χέρι τους και ψηφίζουν εδώ μέσα- κάνατε κι έναν ελιγμό. Παραιτήσατε και τον διευθύνοντα σύμβουλο, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι παραιτήστε του σχεδίου σας για οριστικό λουκέτο στα ΕΛΤΑ» είπε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση και πρόσθεσε:

«Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τους βουλευτές της ΝΔ, αλλά και για τους άλλους, που κάνουν τώρα τους ανήξερους και έκπληκτους, ενώ έχουν βάλει το χεράκι τους για να φτάσουμε σε αυτό το χάλι, γιατί εδώ μιλάμε για ένα καλά προμελετημένο σχέδιο με ευθύνη όλων σας! Καθώς, η τωρινή εξέλιξη, αποτελεί συνέχεια της πολιτικής εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Το έργο αυτό, το χουμε δει και σε άλλους τομείς. Είναι η κορύφωση μιας μακροχρόνιας πορείας με πυξίδα τη στρατηγική της απελευθέρωσης της ταχυδρομικής αγοράς με καθοδηγητή της την ΕΕ με αποτέλεσμα την σταδιακή απαξίωση των ΕΛΤΑ, την είσοδο μεγάλων ιδιωτικών ομίλων στην κερδοφόρα αγορά, σε συνδυασμό βέβαια με την επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα των ίδιων των εργαζομένων» πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι «η κυβέρνηση Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ, ήταν αυτή η οποία ψήφισε την ένταξη των ΕΛΤΑ στο Υπερταμείο το 2016, ενισχύοντας την ιδιωτικοποίησή τους με τους εργολάβους και τα γραφεία ενοικίασης εργαζομένων να κάνουν “πάρτι” στα ΕΛΤΑ, εκτός φυσικά από τις μεγάλες ανταγωνιστικές εταιρίες» πρσθέτοντας ότι η κυβέρνηση της ΝΔ «συνέχισε στην ίδια ρότα».

«Σας το λέμε ξανά και από αυτό το βήμα: Αντί για λουκέτα, απολύσεις και ιδιωτικοποίηση, έχετε όλη την ευθύνη να στηρίξετε τα ΕΛΤΑ με επαρκή κρατική χρηματοδότηση, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και βελτίωση των υποδομών, για να εξασφαλίζεται η εξυπηρέτηση όλων των πολιτών, σε κάθε γωνιά της χώρας.

Εμείς είμαστε και θα είμαστε στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα, κοιτώντας όμως μπροστά, στις δυνατότητες και τις ίδιες της ανάγκες της εποχής, στη σύγκρουση με το αντιλαϊκό κράτος, την ΕΕ και την πολιτική του καπιταλιστικού κέρδους, που ευθύνονται για τη σημερινή κατάσταση» τόνισε καταλήγοντας ο Δ. Κουτσούμπας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ