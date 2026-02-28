Κουτσούμπας: Αυτό που πέτυχε ο Μανόλο σήμερα πρέπει να εμπνέει τη νεολαία – Να παλεύεις, να ξεπερνάς εμπόδια και να νικάς!

Ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της πρώτης ημέρας των τελικών στο Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην Παιανία, καθώς πέρασε πάνω από τα 6.17μ. πετυχαίνοντας τη 2η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών σε ανοικτό και κλειστό στίβο ενώ συνέτριψε το πανελλήνιο ρεκόρ.

«Το ακατόρθωτο μπορεί να γίνει κατορθωτό. Αυτό είναι που πέτυχε ο Μανόλο σήμερα, αυτό είναι που συμβολίζει και αυτό είναι που πρέπει να εμπνέει τη νεολαία ατομικά και συλλογικά. Να παλεύεις, να ξεπερνάς εμπόδια και να νικάς» δήλωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, για την εξαιρετική επίδοση 6,17μ. του Εμμανουήλ Καραλή στο άλμα επί κοντώ, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου.