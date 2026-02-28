MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουτσούμπας: Αυτό που πέτυχε ο Μανόλο σήμερα πρέπει να εμπνέει τη νεολαία – Να παλεύεις, να ξεπερνάς εμπόδια και να νικάς!

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της πρώτης ημέρας των τελικών στο Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην Παιανία, καθώς πέρασε πάνω από τα 6.17μ. πετυχαίνοντας τη 2η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών σε ανοικτό και κλειστό στίβο ενώ συνέτριψε το πανελλήνιο ρεκόρ.

«Το ακατόρθωτο μπορεί να γίνει κατορθωτό. Αυτό είναι που πέτυχε ο Μανόλο σήμερα, αυτό είναι που συμβολίζει και αυτό είναι που πρέπει να εμπνέει τη νεολαία ατομικά και συλλογικά. Να παλεύεις, να ξεπερνάς εμπόδια και να νικάς» δήλωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, για την εξαιρετική επίδοση 6,17μ. του Εμμανουήλ Καραλή στο άλμα επί κοντώ, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου.

Δημήτρης Κουτσούμπας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης σήμερα στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

ΕΕ: Οι ΥΠΕΞ θα συνεδριάσουν εκτάκτως αύριο μέσω τηλεδιάσκεψης για το Ιράν

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Συντριβή C-130 στη Βολιβία: Τουλάχιστον 20 νεκροί και 30 τραυματίες – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σαφάρι ελέγχων της ΕΛΑΣ για την παραβατικότητα των ανηλίκων – Ελέγχθησαν 108 ανήλικοι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τα επεισόδια στην πορεία για τα Τέμπη – “Δύο τραυματίες αστυνομικοί, κουκουλοφόροι έριξαν 20 μολότοφ”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ποιες ώρες θα είναι κλειστά τα καταστήματα σήμερα λόγω των κινητοποιήσεων για τα Τέμπη