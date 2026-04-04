Κοντογεώργης για επιπτώσεις από τον πόλεμο: Η παράταση της κρίσης πιέζει την οικονομία και θα απαιτηθεί περαιτέρω προστασία για τους πιο αδύναμους

Για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα και το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης σε συνέντευξή του στο Liberal.

Όπως αναφέρει, «η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι πράγματι μια σοβαρή εξέλιξη την οποία αντιμετωπίζουμε με την πρέπουσα θεσμική σοβαρότητα και χωρίς καθυστερήσεις. Η κυβέρνηση αυτή έχει αποδείξει ότι αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη, πολλές φορές και μεγαλύτερη από αυτή που της αναλογεί. Κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά και όπου ο πρωθυπουργός κρίνει αναγκαίο κάνει και τις κατάλληλες κινήσεις, όπως και με τις αλλαγές στη σύνθεση της κυβέρνησης ύστερα από τις παραιτήσεις υπουργών και υφυπουργών που τα ονόματα τους περιλαμβάνονται στην δικογραφία χωρίς να σημαίνει ότι αυτό τους καθιστά αυτομάτως ενόχους», διευκρινίζει.

Για τους δύο νέους υπουργούς ειδικότερα, σημειώνει: «Η επιλογή του Μαργαρίτη Σχοινά για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σηματοδοτεί τη νέα εποχή, καθώς τρέχουν οι δεσµεύσεις του Action Plan ΟΠΕΚΕΠΕ – ΑΑΔΕ που έχει κατατεθεί στην Ε.Ε. Ένας πρώην Αντιπρόεδρος της ΕΕ εγνωσμένου κύρους, που γνωρίζει όσο λίγοι τις ευρωπαϊκές διαδικασίες. Αυτό είναι καθοριστικό σήμερα, καθώς βρισκόμαστε ενόψει της διαπραγμάτευσης για τη νέα ΚΑΠ. Παράλληλα, η αξιοποίηση του Βαγγέλη Τουρνά στην Πολιτική Προστασία υπηρετεί την ίδια λογική αποτελεσματικότητας. Με την σημαντική επιχειρησιακή του εμπειρία, εγγυάται την απόλυτη ετοιμότητα του μηχανισμού ενόψει της αντιπυρικής περιόδου».

Στο επόμενο ερώτημα για τους βουλευτές, των οποίων ζητήθηκε η άρση ασυλίας, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ ξεκαθαρίζει: «Σε ό,τι αφορά στους βουλευτές, η θέση μας είναι θεσμικά κρυστάλλινη: Οι αιτήσεις άρσης ασυλίας, που δεν συνδέονται με την άσκηση των κοινοβουλευτικών καθηκόντων, γίνονται δεκτές, χωρίς αυτό να ενοχοποιεί αυτομάτως τον οποιονδήποτε βουλευτή. Εμείς αλλάξαμε το Σύνταγμα το 2019 προς αυτή την κατεύθυνση. Από το 2019 έχουν εγκριθεί 97 άρσεις ασυλίας, όταν την περίοδο 2015-2019 είχαν εγκριθεί μόλις 32. Δεν τίθεται κανένα ζήτημα δεδηλωμένης», υπογραμμίζει και υπενθυμίζει ότι «οι περισσότερες περιπτώσεις άρσης ασυλίας αφορούν κόμματα της αντιπολίτευσης ποτέ όμως η κυβέρνηση δεν έθεσε ζήτημα “αριθμητικό” για τα κόμματα αυτά. Η Νέα Δημοκρατία δεν κρύβεται πίσω από διαδικασίες. Αντίθετα, επιδιώκουμε την αλήθεια και τη διαφάνεια και προχωράμε με μεταρρυθμίσεις στη βαθιά εξυγίανση του πρωτογενούς τομέα».

Ερωτηθείς για το σενάριο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, ο Θ. Κοντογεώργης δηλώνει ότι «σε ένα διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα, η δική μας ευθύνη είναι να ανταποκριθούμε με σοβαρότητα, εμπεδώνοντας ένα ισχυρό αίσθημα εθνικής και οικονομικής ασφάλειας στους πολίτες. Σε αυτό το περιβάλλον, η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση του έργου της και των μεγάλων μεταρρυθμίσεων που έχει ανάγκη η χώρα μας. Έχουμε μπροστά μας κρίσιμες υποχρεώσεις: τη διαχείριση των επιπτώσεων του πολέμου, την απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και τη διασφάλιση όλων των οροσήμων που έχουμε θέσει για την ανάπτυξη της χώρας, την υλοποίηση του κυβερνητικού μας έργου».

Κατά συνέπεια, «για εμάς το 2026 είναι πάνω από όλα μια χρονιά εντατικής δουλειάς. Επομένως, η απάντηση στις φωνές που εισηγούνται πρόωρες κάλπες είναι μία: η λύση δεν είναι οι εκλογές, αλλά η δουλειά και η συνέχεια της σταθερότητας. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 όπως έχει δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός και όπως προβλέπουν οι συνταγματικές προθεσμίες. Μέχρι τότε, η ευθύνη μας είναι να δίνουμε λύσεις στα προβλήματα και να κρατάμε τη χώρα σε πορεία ασφάλειας και προόδου».

Αλλάζοντας θέμα, για τις οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αναφέρει: «Είναι γεγονός ότι κάθε μέρα παράτασης της σύγκρουσης επιφέρει αναπόφευκτες πιέσεις στην παγκόσμια και την ελληνική οικονομία, επηρεάζοντας κυρίως τους ρυθμούς ανάπτυξης και τον πληθωρισμό. Η στρατηγική της κυβέρνησης είναι δυναμική και η ελληνική οικονομία διαθέτει πλέον την ανθεκτικότητα και τα δημοσιονομικά εργαλεία για να “σηκώσει” το βάρος της κρίσης, αλλά δεν θα μείνει απρόσβλητη από μια παρατεταμένη κρίση».

Και τονίζει: «Είναι προφανές ότι μετά το Πάσχα θα απαιτηθεί μια νεότερη αξιολόγηση για το πώς θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε με στοχευμένα και προσωρινά μέτρα και ειδικά για τους πιο οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας. Παρεμβαίνουμε ήδη με στοχευμένα μέτρα, όπως η επιδότηση του diesel με 20 λεπτά ανά λίτρο για τη συγκράτηση του κόστους μεταφορών και του πληθωρισμού, καθώς και το fuel pass για την άμεση στήριξη των πολιτών. Ταυτόχρονα, η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς διενεργεί αυστηρούς ελέγχους σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας για την πάταξη της αισχροκέρδειας. Παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις, διατηρώντας αποθέματα για περαιτέρω παρεμβάσεις αν χρειαστεί, πάντα με δημοσιονομική σύνεση, ενώ παραμένει πάγια θέση μας ότι μια παρατεταμένη κρίση απαιτεί πλέον και συντονισμένες αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Με αφορμή, τέλος, το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζει ότι «η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη παράταξη που απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας, χωρίς διαχωρισμούς και αποκλεισμούς, με μοναδικό γνώμονα το εθνικό συμφέρον. Από την άλλη πλευρά, η στάση του ΠΑΣΟΚ δημιουργεί εύλογα ερωτήματα: εφόσον αποκλείει μια συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, με ποιους και με ποιο πρόγραμμα προτείνει να κυβερνηθεί η χώρα; Αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν έχει ακόμη απαντηθεί με σαφήνεια. Το διακύβευμα της αυτοδυναμίας δεν είναι για εμάς ζήτημα κομματικής κυριαρχίας, αλλά εθνικής αναγκαιότητας για σταθερότητα». Και ξεκαθαρίζει ότι «δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση και υπό οποιαδήποτε συνθήκη να συνεργαστούμε με δυνάμεις, είτε στα δεξιά μας είτε στα αριστερά μας, που επενδύουν στον λαϊκισμό και την τοξικότητα και εκφράζουν ακραίες απόψεις».