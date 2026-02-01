Κωνσταντοπούλου για Γεωργιάδη: Η μήνυση ήταν οφειλόμενη – Από νταηλίκια χορτάσαμε

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου μίλησε την Κυριακή στην εκπομπή “Χαμογέλα και πάλι” του MEGA, όπου ανάμεσα σε άλλα απάντησε στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη τον οποίον κατηγόρησε, όπως και την ΕΛΑΣ, για «ειδική μεταχείριση». Η κ. Κωνσταντοπούλου αναρωτήθηκε πώς ο υπουργός ενημερώθηκε για τη μήνυση που κατέθεσε εις βάρος του η ίδια, δέκα λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα της περασμένης Πέμπτης.

«Τι θέλετε τώρα, να σχολιάσω τον Γεωργιάδη;» είπε γελώντας η Ζωή Κωνσταντοπούλου και συνέχισε:

«Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι επειδή πρόσωπα όπως ο Γεωργιάδης που νομίζουν ότι λασπώνοντας και συκοφαντώντας καθαρούς ανθρώπους, μπορούν να υπάρχουν στο πολιτικό στερέωμα, θα καταλάβει και αυτός ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι και ότι αφού θέλει να συκοφαντεί και να πετάει λάσπη, θα αντιμετωπίσει και τις συνέπειες. Και θα τον δούμε τι παλικάρι είναι όταν θα έρθει η άρση ασυλίας του στην Ολομέλεια, τι θα κάνει τότε, γιατί από παλικαρισμούς και ‘νταηλίκια’χορτάσαμε. Η μήνυση ήταν οφειλόμενη, έπρεπε και νωρίτερα να έχει γίνει, αλλά έχουμε και δουλειές, που λένε… H μήνυση είναι για όλη την χυδαιότητα που εκτοξεύει ο Γεωργιάδης και άλλοι της Νέας Δημοκρατίας εναντίον μου και νομίζω ότι θα δώσω έτσι ένα καλό παράδειγμα και σε άλλα πρόσωπα που υφίστανται συκοφαντία και επίθεση και χυδαιότητα, να μην αφήνουν ανυπεράσπιστη την προσωπικότητά τους.

Κατά τα άλλα, βέβαια, είναι προφανές ότι το πρόσωπο αυτό βρίσκεται σε πανικό, δεν έχω άλλη εξήγηση για το γεγονός ότι κάνει ένα τέτοιο βίντεο και αποκαλύπτει ότι έχει κάποια ειδική μεταχείριση. Διότι εγώ δεν την ανακοίνωσα τη μήνυση, την είχα κάνει πράγματι το βράδυ της 29ης Γενάρη, δεν τη δημοσιοποίησα».

Η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε ως προφανώς, ο κ. Γεωργιάδης έχει «κάποια προνομιακή ενημέρωση τέτοιου τύπου», ενώ τον χαρακτήρισε «ακροδεξιό πρόσωπο» και κατέληξε: «…Από τον πανικό του να απαντήσει κάτι, όσο γελοίο και αν ήταν αυτό που έκανε. αποκάλυψε το παρακράτος το οποίο καταγγέλλουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και την εργαλειοποίηση της αστυνομίας από την κυβέρνηση, που αντί να μεριμνά για την προστασία και την ασφάλεια των πολιτών, μεριμνά για ‘κυπατζίδικου’ τύπου λειτουργίες και για βία και καταστολή εναντίον των πολιτών».