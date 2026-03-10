Κωνσταντοπούλου: “Ένα ακόμα μπάζωμα της κυβέρνησης” – Ένσταση για το κλείσιμο της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Με ενστάσεις επί της διαδικασίας από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και την Πλεύση Ελευθερίας ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης (10/03) η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής του πορίσματος της πλειοψηφίας και των πορισματικών εκθέσεων των υπόλοιπων κομμάτων της Εξεταστικής Επιτροπής, για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με το newsit.gr, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με παρέμβασή της κατήγγειλε προσωπικά τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, το υπουργικό του επιτελείο στο Μαξίμου και την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ «για ένα ακόμα μπάζωμα της αλήθειας» στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο ίδιο μήκος νωρίτερα και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, εξέφρασε ενστάσεις για το κλείσιμο των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής, μίλησε για μεθοδεύσεις της ΝΔ αναφορικά με τις εργασίες της Επιτροπής και για τον αποκλεισμό μαρτύρων και ζήτησε να μην προχωρήσει η σημερινή διαδικασία.

Ενστάσεις επί της διαδικασίας, πάντως, στην αρχή της συνεδρίασης δεν θέλησαν να εκφράσουν οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Κατά την σημερινή συνεδρίαση στην Ολομέλεια αναμένονται οι τοποθετήσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και όλων των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών της αντιπολίτευσης.

Την κυβέρνηση, στα υπουργικά έδρανα, εκπροσωπούν κατά την συζήτηση ο υπουργός και οι υφυπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.