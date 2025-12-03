MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: Είμαστε ξεκάθαρα με τους αγρότες, στηρίζουμε τα μπλόκα – Πολιτικός απατεώνας ο Τσίπρας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα» κι αναφερόμενη στο θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων, δήλωσε κατηγορηματικά ότι «είμαστε ξεκάθαρα με τους αγρότες και κατά συνέπεια στηρίζουμε τα μπλόκα τους, αφού αυτό είναι το όπλο τους να διεκδικούν».

Η κυρία Κωνσταντοπούλου, υποστήριξε ότι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, «ευθύνεται η εγκληματική οργάνωση της ΝΔ, με επικεφαλής τον Μητσοτάκη», διευκρινίζοντας πως «προφανώς δεν ευθύνονται όλα τα στελέχη της ΝΔ, καθώς πολλά είναι τα μέλη της τα οποία επίσης διαμαρτύρονται για όλα αυτά που συμβαίνουν».

Σχολιάζοντας το βιβλίο του κ. Τσίπρα, είπε ότι ξεκίνησε να το διαβάζει, όχι για να δει τι γράφει για την προδοσία του 2015, αλλά «ήθελα να δω τι γράφει για την τραγωδία στο Μάτι και ήταν εξοργιστικά. Ο Τσίπρας έδωσε τότε μια κακοπαιγμένη παράσταση, ενώ ήξερε ότι είχαμε δεκάδες νεκρούς».

Η κυρία Κωνσταντοπούλου, αποκάλεσε τον κ. Τσίπρα, «πολιτικό απατεώνα» και τόνισε ότι «είναι υποχρέωση μας να μην αφήσουμε τον κόσμο να εξαπατηθεί ξανά».

Ζωή Κωνσταντοπούλου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 27χρονος παραβίαζε μηχανήματα αυτόματου πωλητή – Έκλεψε τσιγάρα κάνναβης και προϊόντα αξίας 300 ευρώ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Χωρίς λαϊκές αγορές σήμερα η Θεσσαλονίκη – 24ωρη απεργία από παραγωγούς και πωλητές

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Η Χάρις Αλεξίου για το νέο της επαγγελματικό βήμα: “Θα είμαι κάπου φέτος”

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Συμφωνία στην ΕΕ για τον οριστικό τερματισμό των εισαγωγών αερίου από τη Ρωσία το 2027

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

ΗΠΑ: Συνελήφθη Αφγανός αφού απείλησε να σκοτώσει τους “άπιστους” συνομιλητές του στο TikTok

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 20 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εκοιμήθη ο Αρχιμανδρίτης Λεόντιος Καρίκας