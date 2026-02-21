ΚΚΕ: Οι καραβιές των απελπισμένων θα αυξάνονται όσο μαίνεται ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος και όσο θεριεύει η εξαθλίωση της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης

«Το νέο ναυάγιο προσφύγων και μεταναστών ανοιχτά της Κρήτης, με τουλάχιστον 5 νεκρούς ανθρώπους και δεκάδες ακόμα αγνοούμενους, την ίδια ώρα που στην περιοχή έπλεε ακόμα ένα υπερφορτωμένο σκάφος με δεκάδες ξεριζωμένους, αποδεικνύει ένα μόνο πράγμα: Οι καραβιές των απελπισμένων θα αυξάνονται όσο μαίνεται ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος και όσο θεριεύει η εξαθλίωση της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Οι λεγόμενες πολιτικές της “αποτροπής” και της καταστολής, όπως είναι η πρόσφατη τρίμηνη αναστολή του ασύλου για τους ανθρώπους που φτάνουν από τη Βόρεια Αφρική στην Κρήτη ή η προωθούμενη δημιουργία κέντρων κράτησης στο νησί, ούτε “μειώνουν τις ροές” ούτε “αντιμετωπίζουν τα κυκλώματα των διακινητών”, όπως προπαγανδίζουν η ΕΕ και η ελληνική κυβέρνηση. Αντίθετα, οδηγούν σε ακόμα πιο επικίνδυνους δρόμους, σε περισσότερα ταξίδια τρόμου σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και με μεγαλύτερη ταρίφα» τονίζει σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ.

«Οι θύτες των πολέμων, αυτοί που ζεσταίνουν τις πολεμικές μηχανές στις πλάτες των λαών με δισεκατομμύρια πολεμικών εξοπλισμών, είναι οι ίδιοι που συζητούν τα εκτρωματικά σχέδια για τους “κόμβους επιστροφής” – σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης προσφύγων και μεταναστών στην Αφρική και καταργούν κάθε ίχνος προστασίας του κουρελιασμένου διεθνούς δικαίου, όπως η Συνθήκη της Γενεύης για τους πρόσφυγες.

Αυτοί που στέλνουν και καλωσορίζουν αυτές τις μέρες το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS G. Ford για ελλιμενισμό στη βάση της Σούδας για τον ανεφοδιασμό του, εν αναμονή ενός πιθανού πλήγματος των ΗΠΑ στο Ιράν, είναι που προκαλούν τον ξεριζωμό των προσφύγων από τις χώρες τους. Καλωσόρισμα στους φονιάδες των λαών, αλλά κυνηγητό και καταστολή στα θύματα.

Μόνη διέξοδος απ’ αυτήν τη βαρβαρότητα είναι η ένταση της αλληλεγγύης, όπως αυτή που ύψωσαν οι υγειονομικοί και κάτοικοι της Χίου μετά από την πρόσφατη τραγωδία και οι κάτοικοι της Κρήτης σήμερα από τις πρώτες ώρες, είναι το δυνάμωμα της πάλης ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την άγρια πολιτική ΕΕ και κυβερνήσεων σε βάρος των προσφύγων και μεταναστών» υπογραμμίζει η ανακοίνωση του κόμματος και καταλήγει με το εξής «υστερόγραφο»:

«Υ.Γ. Η μαρτυρία πρώην κυβερνήτη σκάφους του Λιμενικού σήμερα στον “Ριζοσπάστη”, ο οποίος περιγράφει με λεπτομέρειες τις τακτικές, τις εντολές και τη συστηματική συγκάλυψη που κρύβονται πίσω από κάθε ναυάγιο, επιβάλλει η κυβέρνηση να πει εδώ και τώρα την αλήθεια για το τι έχει συμβεί στη Χίο και σε άλλα δήθεν “ναυάγια”».