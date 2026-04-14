ΚΚΕ: Η κυρίαρχη αντιλαϊκή πολιτική έχει ανάγκη από πολιτικούς τύπου Λαζαρίδη για να την υπηρετούν

«Η επιμονή του κ. Μητσοτάκη, παρά τις αποκαλύψεις, να κρατά τον Μ. Λαζαρίδη στην κυβέρνησή του είναι η επιβράβευση γιατί ο τελευταίος ως μέλος της εξεταστικής πήρε “πτυχίο” στη συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ συνεχίζει τη σταδιοδρομία του με “μεταπτυχιακό” στον αντικομμουνισμό και τη συκοφάντηση των λαϊκών αγώνων», επισημαίνει, σε σχόλιό του το ΚΚΕ.

«Σε κάθε περίπτωση η κυρίαρχη αντιλαϊκή πολιτική είναι που έχει ανάγκη από πολιτικούς τύπου Λαζαρίδη, για να την υπηρετούν, με ή χωρίς πτυχία πανεπιστημίου, συνεπώς αυτή είναι που πάνω απ’ όλα πρέπει να μπει στο στόχαστρο του λαού», προσθέτει το ΚΚΕ.