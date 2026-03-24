ΚΚΕ: Η Επανάσταση του 1821 εμπνέει και διδάσκει μέχρι και σήμερα, γιατί απέδειξε ότι οι επαναστάσεις κινούν την ιστορία προς τα εμπρός

«Η Επανάσταση του 1821 εμπνέει και διδάσκει μέχρι και σήμερα, γιατί απέδειξε ότι οι επαναστάσεις κινούν την ιστορία προς τα εμπρός, ανατρέπουν τις ξεπερασμένες παραγωγικές σχέσεις, τάξεις και εξουσίες, όσο ισχυρές και αν φαίνονται. Υπενθυμίζει ότι ο οργανωμένος και αποφασισμένος λαός, που παλεύει για το δίκιο του, για το καινούριο και προοδευτικό της κάθε εποχής, μπορεί να δώσει διέξοδο από τις αντιφάσεις και τα αδιέξοδα του παλιού» τονίζει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του για την επέτειο της επανάστασης του 1821.

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά στο ιστορικό πλαίσιο της εποχής και στις κινητήριες δυνάμεις της επανάστασης και τονίζεται ότι «η επανάσταση του 1821 δεν επισφράγισε μόνο την κατάλυση του οθωμανικού ζυγού, αλλά και αποτέλεσε “φωτεινό φάρο” για την αναβίωση της επαναστατικής ορμής σε όλη στην Ευρώπη. Απέδειξε ότι το πισωγύρισμα των αστικών επαναστάσεων -όπως και το πισωγύρισμα κάθε επαναστατικής διαδικασίας- ήταν προσωρινό».

«205 χρόνια αργότερα, η καπιταλιστική εξουσία, από συντελεστής προόδου, έχει γίνει προ πολλού εμπόδιο. Συσσωρεύει πλούτο σε λίγα χέρια, διευρύνει τις ταξικές ανισότητες και προκαλεί αλλεπάλληλες οικονομικές κρίσεις, οξύνει τους ανταγωνισμούς καπιταλιστικών κρατών και ιμπεριαλιστικών συμμαχιών, πυροδοτεί πολεμικές εστίες, σπέρνει το αίμα και τον θάνατο, τη φτώχεια και την προσφυγιά» σημειώνει, μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση του κόμματος

«Με ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ, διαχρονικά των κυβερνήσεων ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ, των κομμάτων του ευρωατλαντισμού, το ελληνικό καπιταλιστικό κράτος συμμετέχει στις πολεμικές συγκρούσεις, στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και στους ενεργειακούς πολέμους, για τα συμφέροντα της αστικής τάξης. Η χρήση των αμερικανονατοϊκών βάσεων, τα πολεμικά πλοία, αεροπλάνα και όλο το στρατιωτικό υλικό και δυναμικό που συμμετέχει σε αποστολές ξένες στα συμφέροντα του ελληνικού λαού και που τον καθιστούν στόχο αντιποίνων, αποτελούν έγκλημα απέναντι στους στρατευμένους νέους, τους αξιωματικούς και τους υπαξιωματικούς» αναφέρει το ΚΚΕ.

Προσθέτει ότι «πριν οι εργατικές-λαϊκές δυνάμεις συρθούν σε νέα “σφαγεία”, ματώνουν ήδη στο βωμό της “πολεμικής οικονομίας”» και σημειώνει ότι «παρά την τεράστια ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, οι καπιταλιστικές εκμεταλλευτικές σχέσεις παραγωγής, σε συνθήκες πολεμικής προετοιμασίας όχι μόνο, εμποδίζουν την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, αλλά απειλούν με ραγδαία επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου. Αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει ένα ενιαίο “εθνικό συμφέρον”, κοινοί “εθνικοί στόχοι”, ότι η “πατρίδα” του κεφαλαίου βρίσκεται στην αντίπερα όχθη απ’ την “πατρίδα” των εργαζομένων, του λαού».

«Αναπόσπαστο κομμάτι της πολεμικής προετοιμασίας αποτελεί και η ενίσχυση της καταστολής και των αντίστοιχων κρατικών μηχανισμών, οι πειθαρχικές διώξεις, τα αντιμεταναστευτικά σύμφωνα και νομοσχέδια, η όξυνση του αντικομμουνισμού. Οι επαναστατικές-απελευθερωτικές αστικές ιδέες της εποχής των αστικών επαναστάσεων αντικαθίστανται από τον σύγχρονο σκοταδισμό και ανορθολογισμό, από την πίστη στην ιστορική ακινησία, από τη δικαιολόγηση της εκμετάλλευσης της πλειοψηφίας της ανθρωπότητας και από την πολύπλευρη χειραγώγησή της» προσθέτει η ανακοίνωση του ΚΚΕ και καταλήγει:

«Ο ελληνικός λαός, όπως και οι άλλοι λαοί, έχει τη δύναμη να ακυρώσει τα πολεμοκάπηλα σχέδια των εκμεταλλευτών του και τις αντιλαϊκές πολιτικές που τα συνοδεύουν, να διεκδικήσει το σταμάτημα κάθε συμμετοχής της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, το κλείσιμο των βάσεων και την επιστροφή όλων των μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων που βρίσκονται εκτός συνόρων. Να αγωνιστεί για την αποδέσμευση από τις πολεμικές “φυλακές” του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, με τον ίδιο στο τιμόνι της εξουσίας. Ο δρόμος διεξόδου για το λαό είναι αυτός του οργανωμένου αγώνα με στήριγμα και μπροστάρηδες τους κομμουνιστές.

Η πρωτοπόρα επαναστατική κοινωνική δύναμη είναι σήμερα η εργατική τάξη. Αυτή, μαζί με τους συμμάχους της μπορεί να διασφαλίσει την ειρήνη, ανατρέποντας την καπιταλιστική εξουσία που γεννά τους πολέμους. Μπορεί να σαρώσει τις ξεπερασμένες και αντιδραστικές πια καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής, τα καπιταλιστικά κράτη και τις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες που τις υπηρετούν και να θέσει τις ολοένα αναπτυσσόμενες παραγωγικές δυνάμεις, την εργατική δύναμη και την ανθρώπινη νόηση στην υπηρεσία της ικανοποίησης της κοινωνικής ευημερίας. Μπορεί να οδηγήσει στο πραγματικά νέο, στον σοσιαλισμό – κομμουνισμό».