MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού: Ο λαός να δυναμώσει τον αγώνα για καθολική, δημόσια, δωρεάν και ποιοτική πρόληψη και θεραπεία

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης του Καρκίνου του Μαστού, το ΚΚΕ καλεί τον λαό «να δυναμώσει τον αγώνα για καθολική, δημόσια, δωρεάν και ποιοτική πρόληψη και θεραπεία».

«Ο καρκίνος του μαστού είναι η πιο συχνή μορφή καρκίνου στις γυναίκες και, όταν ανιχνεύεται έγκαιρα, η πιθανότητα ίασης ξεπερνά το 90%. Παρ’ όλα αυτά στη χώρα μας χιλιάδες γυναίκες δυσκολεύονται να έχουν τακτική και δωρεάν πρόσβαση σε μαστογραφία, λόγω ελλείψεων σε μηχανήματα, προσωπικό και υποδομές, ιδιαίτερα στην επαρχία. Τα μέχρι στιγμής κυβερνητικά προληπτικά προγράμματα αποτυπώνουν τα όρια της κυβερνητικής πολιτικής: ανεπαρκείς κρατικές δομές, αντιεπιστημονικές εξαιρέσεις, στήριξη του ιδιωτικού τομέα, όπου πραγματοποιείται το 76% των μαστογραφιών και θεραπεία που είναι ατομική υπόθεση με βάση το πορτοφόλι. Έτσι η πρόληψη, από κοινωνικό δικαίωμα, μετατρέπεται σε ατομική ευθύνη και πεδίο κερδοφορίας» αναφέρει ανακοίνωση του κόμματος και τονίζει καταλήγοντας:

«Η ουσιαστική πρόληψη απαιτεί ενιαίο, αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας με πλήρη στελέχωση και σύγχρονες υποδομές, που θα έχει στο επίκεντρο την προαγωγή της υγείας και όχι το κέρδος».

ΚΚΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Ο ΟΗΕ έχει πάψει να λειτουργεί, λέει ο πρόεδρος της Βραζιλίας για τα θύματα στη Γάζα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Διονύσης Σαββόπουλος: Το “τελευταίο χειροκρότημα” στον σπουδαίο τραγουδοποιό – Η Ελλάδα αποχαιρέτησε τον αγαπημένο “Νιόνιο”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Γκάζι: Σφραγίζεται το κλαμπ έξω από το οποίο έχασε τη ζωή της η 16χρονη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Super League 2: Οι παίκτες της Καβάλας έστειλαν τον τερματοφύλακα της ομάδας στις κερκίδες, έπειτα από τα λάθη που έκανε στο γήπεδο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 λεπτά πριν

Ελαιόλαδο: Συγκρατημένη ικανοποίηση από τη φετινή παραγωγή

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Σε ισχύ τα μέτρα της Τροχαίας για την 28η Οκτωβρίου – Ποιες ώρες απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών