MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ για δίκη Τεμπών: Aνεπίτρεπτο κυβέρνηση και κράτος να συνεχίζουν τα παιχνίδια με τον πόνο των συγγενών

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Τόσο ο υπουργός Δικαιοσύνης όσο και η ηγεσία του Αρείου Πάγου προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα για τη χτεσινή απαράδεκτη κατάσταση με την αίθουσα διεξαγωγής της κύριας δίκης για το έγκλημα των Τεμπών, αποδεχόμενοι στην πραγματικότητα την παραβίαση της αρχής της δημοσιότητας και την de facto μετατροπή της δίκης σε “κεκλεισμένων των θυρών”, λόγω τεχνικής ανεπάρκειας του χώρου» αναφέρει σε σχόλιό του, το ΚΚΕ.

«Με απλούς υπολογισμούς προκύπτει ότι ούτε στη βασική αίθουσα των 280 τ.μ. ούτε στις 300 θέσεις συνολικά μπορούν να χωρέσουν 250 δικηγόροι, κατηγορούμενοι, συγγενείς θυμάτων και δημοσιογράφοι. Ούτε φυσικά μπορεί να γίνει αποδεκτό η βασική αίθουσα να προορίζεται μόνο για δικηγόρους, για τους οποίους δεν εξασφαλίζονται καν οι προϋποθέσεις για να κάνουν τη δουλειά τους και οι συγγενείς των θυμάτων να “εξοστρακιστούν” σε παράλληλες αίθουσες μέσω οθονών, κάτι για το οποίο ο Σύλλογος Συγγενών αντιδρά ήδη έντονα.

Είναι ανεπίτρεπτο κυβέρνηση και κράτος να συνεχίζουν τα παιχνίδια με τον πόνο των συγγενών. Και μάλιστα προκλητικά να επικαλούνται την ανάγκη άμεσης διενέργειας της δίκης υπό τον φόβο της παραγραφής, αντί να απολογηθούν για τη συνεχιζόμενη προσπάθεια συγκάλυψης, μέσα και από τα τεράστια κενά της ανάκρισης, το ελλιπέστατο κατηγορητήριο, τον κατατεμαχισμό της υπόθεσης σε επιμέρους δίκες, την προκλητική ασυλία των υπουργών της κυβέρνησης και άλλων κυβερνητικών στελεχών» επισημαίνει το σχόλιο του ΚΚΕ και καταλήγει:

«Τώρα να εξασφαλιστεί νέα αίθουσα που θα είναι κατάλληλη και θα επιτρέπει την απρόσκοπτη συμμετοχή στη δίκη όλων των εμπλεκομένων. Το ΚΚΕ στέκεται στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων, στο Σύλλογό τους, στον αγώνα για να λάμψει πραγματικά η αλήθεια».

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

