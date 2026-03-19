Κικίλιας: Η ελληνική πολιτεία στέκεται με ευγνωμοσύνη στους ανθρώπους που έπεσαν στο καθήκον

«Σήμερα είναι μια ημέρα ισχυρής μνήμης, σεβασμού στο καθήκον, στη Σημαία, στην Πατρίδα και πρώτα απ’ όλα, στους ανθρώπους αυτούς, τους άντρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, που υπηρέτησαν τη Σημαία, την Πατρίδα, το Λιμενικό Σώμα, τους άντρες και τις γυναίκες που υπηρετούν – και οι μεν και οι δε – με αυταπάρνηση, με πατριωτισμό και με επαγγελματισμό» ανέφερε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κατά τη διάρκεια της τελετής υπέρ των Πεσόντων Στελεχών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο υπουργείο.

Όπως τόνισε ο κ. Κικίλιας, «πάνω απ’ όλα, η ψυχή μας, η καρδιά μας και η μνήμη μας είναι στους συναδέλφους, είναι στους άντρες και τις γυναίκες, είναι στους Έλληνες που υπηρέτησαν το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή με θυσία την ίδια τους τη ζωή και έπεσαν στον καθήκον». Επισήμανε, δε, πως «η ελληνική πολιτεία, η ελληνική κυβέρνηση και εγώ προσωπικά στεκόμαστε με απεριόριστη ευγνωμοσύνη, σεβασμό και εκτίμηση στους ανθρώπους αυτούς για την απόλυτη θυσία τους. Είμαστε όλες και όλοι ταγμένοι να υπηρετούμε τους συμπολίτες μας, να υπηρετούμε τη χώρα μας ειδικά κάτω από δύσκολες συνθήκες τις οποίες ζούμε και βιώνουμε και στη σημερινή εποχή, που οι προκλήσεις είναι πολλαπλές και κανείς, πραγματικά, δεν ξέρει ακριβώς τι επιφυλάσσει το μέλλον», υπογραμμίζοντας ότι «οφείλουμε να προετοιμαζόμαστε συνεχώς, να εκπαιδευόμαστε συνεχώς, να αναβαθμιζόμαστε συνεχώς, με φάρο και πυξίδα την Πατρίδα μας, τις ηπειρωτικές περιοχές της, τα νησιά της, τα λιμάνια της, την εθνική της κυριαρχία και πάνω απ’ όλα, τους συμπολίτες μας».

Από την πλευρά του, ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος Λ.Σ. Τρύφων Κοντιζάς, ανέφερε πως «με ιδιαίτερη τιμή και βαθιά συγκίνηση αποδίδουμε σήμερα την οφειλόμενη αναγνώριση στο εν ενεργεία και εν αποστρατεία προσωπικό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Τιμούμε τις γυναίκες και τους άνδρες που υπηρετούν με συνέπεια και αυταπάρνηση, καταβάλλοντας καθημερινά κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιτυχή εκπλήρωση της υψηλής αποστολής τους», προσθέτοντας πως «ξεχωριστή θέση στη σημερινή ημέρα κατέχουν τα εν αποστρατεία στελέχη μας. Εκείνοι που, μέσα από την πολύχρονη και άοκνη προσφορά τους, μετέδωσαν πολύτιμη εμπειρία και γνώση στις νεότερες γενιές, διαμορφώνοντας το ισχυρό ηθικό υπόβαθρο που διατηρεί ζωντανή και αδιάσπαστη την παράδοση του Σώματος. Με τη διαρκή και ουσιαστική συμβολή τους στην κοινωνία, κέρδισαν επάξια την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη όλων μας». Ο κ. Αρχηγός τόνισε, μάλιστα, πως «παράλληλα, αποτιμούμε φόρο τιμής στους συναδέλφους μας που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος, υπερασπιζόμενοι τις αξίες και τα ιδανικά που συγκροτούν τον πυρήνα της αποστολής μας. Με σεβασμό και δέος στεκόμαστε ενώπιον της μνήμης τους και υποκλινόμαστε στους ήρωες που τίμησαν τον όρκο τους, προσφέροντας την ίδια τους τη ζωή για την ασφάλεια του κοινωνικού συνόλου και της Πατρίδας».

Στην τελετή στην οποία χοροστάτησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αχελώου, κ.κ. Νήφων, πραγματοποιήθηκαν επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των Πεσόντων Στελεχών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο, ενώ παρέστησαν επίσης ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων, Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, ο Αρχηγός του Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ., Αντιναύαρχος Λ.Σ. Τρύφων Κοντιζάς, επίτιμοι Αρχηγοί του Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ., ο Πρόεδρος της Λέσχης Αξιωματικών Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ., ο Πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού και εκπρόσωπος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ.