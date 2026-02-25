Κικίλιας για νέα ταχύπλοα της Πυροσβεστικής: Όταν ένας πολιτικός αναλαμβάνει ένα έργο, οφείλει να το ολοκληρώνει

Για τα πέντε νέα ταχύπλοα σκάφη που παρέλαβε η Πυροσβεστική μίλησε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

«Είναι σημαντικό να υπάρχει λογοδοσία, όταν ο πολιτικός αναλαμβάνει ένα έργο, να το ολοκληρώνει και να μπορούν οι πολίτες να βλέπουν τα αποτελέσματα» ανέφερε σε συνέντευξή του στο Open, τονίζοντας ότι κατά την ανάληψη της θέσης του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης του ζήτησε να «τρέξει» το πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ».

«Το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα της Πολιτικής Προστασίας, αλλά με εξοπλισμό και για την Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα, τις Ένοπλες Δυνάμεις, το ΕΚΑΒ (ασθενοφόρα) κ.ά., αξίας 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ένα πρόγραμμα το οποίο όλοι θεωρούσαν ότι θα είναι υπερδεκαετές και το οποίο πολύ δύσκολα θα μπορούσε να υλοποιηθεί. Χαίρομαι, λοιπόν, γιατί είδα πάλι χθες -δεν μπορούσα να παραστώ- ότι παρελήφθησαν πέντε σκάφη RAFNAR για το Πυροσβεστικό Σώμα. Πριν από λίγο καιρό ήμουν εκεί, όταν παραδόθηκαν τα τρία αεροσκάφη υψηλής τεχνολογίας Air Surveillance για την Πυροσβεστική», είπε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, ο κ. Κικίλιας σημείωσε ότι ο ίδιος πριν από μερικές μέρες παρέλαβε ως υπουργός Ναυτιλίας για το Λιμενικό Σώμα καινούρια οχήματα, ως ένα από τα έργα του «ΑΙΓΙΣ», που ο ίδιος δημοπράτησε και συμβασιοποίησε στο προηγούμενο κυβερνητικό πόστο του.

«Είναι σημαντικό αυτές οι μεταρρυθμίσεις που πρέπει να τρέξουν στη χώρα -όπως η νέα τεχνολογία, τα νέα war room, τα μη επανδρωμένα σκάφη και όλα όσα χρειάζονται τα Σώματα Ασφαλείας και οι Ένοπλες Δυνάμεις και τα οποία προέρχονται από το πρόγραμμα “ΑΙΓΙΣ”- να βλέπει κανείς να ολοκληρώνονται επιτυχημένα» σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι «πρέπει να υπάρχει διαφάνεια προς τους Έλληνες φορολογούμενους για το πού πηγαίνουν τα χρήματά τους».

Αναφερόμενος στην υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της ONEX Shipyards & Technologies και της νοτιοκορεατικής Hanwha, που πραγματοποιείται σήμερα στην Ουάσιγκτον, στο πλαίσιο της τριμερούς συνεργασίας ΗΠΑ-Ελλάδας-Ν. Κορέας για την ενίσχυση της ναυπηγικής βιομηχανίας, ο Β. Κικίλιας δήλωσε: «Θα λάβει σάρκα και οστά η συμφωνία μεταξύ της ONEX -που είναι ο operator και έχει υπό την ευθύνη της δύο από τα μεγαλύτερα ναυπηγεία της χώρας- και της Hanwha, του νοτιοκορεατικού κολοσσού στα ναυπηγεία. Η συμφωνία αφορά σε ανταλλαγή τεχνογνωσίας, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και από κοινού προγράμματα ναυπήγησης πλοίων πολεμικών, εμπορικού ναυτικού και πλοίων LNG».

Όπως επισήμανε «στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο η αμερικανική ναυπηγική βιομηχανία κατασκεύαζε ένα πλοίο “Liberty” κάθε δύο ημέρες. Αυτά τα πλοία στη συνέχεια πουλήθηκαν στην Ελλάδα σε προνομιακές τιμές, με αποτέλεσμα πολλοί Έλληνες εφοπλιστές, όπως ο Ωνάσης, να χτίσουν τον μύθο τους και να γιγαντωθούν. Σήμερα, μετά από πολλά χρόνια, αναβιώνει η αμερικανική ναυπηγική βιομηχανία, ενώ παράλληλα μεταφέρεται τεχνογνωσία προς τη χώρα μας και δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Μέρος της κατασκευής τέτοιων σκαφών εκτιμάται ότι θα γίνει και σε ελληνικά ναυπηγεία. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί η βαριά βιομηχανία της χώρας μπορεί να είναι τα επαγγέλματα της θάλασσας και η ναυπηγική».